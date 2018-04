Wo kann man parken wenn der VfR spielt?

Zum Drittligaspiel VfR Aalen – VFL Osnabrück am Sonntag, 22.04.2018 um 14.00 Uhr in der Ostalb Arena stehen folgende Parkmöglichkeiten zur Verfügung: der Greutplatz, im Bereich der Hochschule/Beethovenstraße, auf dem BayWa-Parkplatz, dem REWE-Parkplatz, beim Freibad und auf dem Festplatz in Unterrombach. In der Rombacher Straße wird stadtauswärts der Radfahrstreifen zwischen der Steimlestraße und der Zufahrt zur Westumgehung Aalen zum Parken freigegeben. Die Zufahrt in den Stadionweg ist zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr nur erschwert möglich bzw. gesperrt.