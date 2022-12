WM-Spezial-Podcast: Blaskic und Köpf blicken aufs Gruppenfinale und Konstellationen

Im vierten Teil des WM-Spezials des Podcasts #61450050 der KSK Ostalb und der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ sind die beiden Trainer Simon Köpf und Zlatko Blaskic zu Gast gewesen. Erst am vergangenen Wochenende duellierten sich die beiden mit ihren Teams im Spitzenspiel der Fußball-Verbandsliga, Normannia Gmünd unterlag dem TSV Essingen mit 1:3, die beiden Trainer aber verstehen sich gut. Moderiert wurde die Runde von Marius Sturm von der KSK Ostalb sowie Timo Lämmerhirt, Redaktionsleiter der beiden Zeitungen.

Zlatko Blaskic ist ein fairer Verlierer

„Wir haben verdient verloren, vor allem aufgrund der ersten Halbzeit. Da war Essingen die bessere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit waren wir besser im Spiel, Essingen aber hat alles wegverteidigt, es gab für uns kein Durchkommen“, resümiert Blaskic ehrlich. Dem konnte und musste Essingens Trainer Köpf nicht viel hinzufügen: „Wir haben den besseren Tag erwischt. Dafür haben wir das Hinspiel 0:3 verloren, jetzt hat jeder drei Punkte geholt.“

Simon Köpf verpasst den Start der WM

Köpf räumt ein, den Anfang der WM mehr oder weniger verpasst zu haben. Man sei in der Familie eher mit Plätzchenbacken beschäftigt gewesen. Von Boykott wollte er nichts wissen, es ist eher die Zeit, die fehle. Blaskic habe etwa 50 Prozent der Spiele verfolgt. „Es ist nicht so einfach, als Berufstätiger und Trainer alles zu verfolgen“, so Normannias Trainer. Auch er spricht nicht von WM-Boykott, die Entscheidung, in Katar zu spielen, sei vor zwölf Jahren getroffen worden, da müsse man jetzt nicht mehr diskutieren. „Ich bin in erster Linie Fußballfan und interessiere mich für Fußballspiele“, so Blaskic. Um den Rest sollten sich die Politiker kümmern.

Ein Achtelfinale zwischen Kroatien und Deutschland winkt

Jetzt spielt Deutschland an diesem Donnerstag gegen Costa Rica im Finale der Gruppe E (20 Uhr), davor, am späten Nachmittag (16 Uhr), Kroatien gegen Belgien in der Gruppe F. Wie es die Gruppenzusammensetzung so will, blüht ein Achtelfinalduell zwischen diesen beiden Nationen. Wer denn besser sei, wollte Lämmerhirt von Blaskic wissen: „Das ist eine schwierige Frage. Als Kroate sage ich Kroatien. Als neutraler Beobachter würde ich immer Deutschland sagen. Man hört es nicht gerne, aber das ist eine Turniermannschaft. Wenngleich ich glaube, dass sich Deutschland gegen kleinere Nationen immer schwerer tut“, so Blaskic. Die Kroaten aber hätten den ausgeglicheneren Kader sowie die bessere Abwehr. „Bei den Deustchen sehe ich viele Spieler, die bei einer WM nichts bis wenig verloren haben“, so das harte Urteil Blaskics, der übrigens mit einer Deutschen verheiratet ist. Deswegen dürfte der Haussegen jedoch nicht schiefhängen.

Gegen Spanien fehlte auch das Glück

Bei der 1:2-Niederlage gegen Japan sei nicht alles schlecht gewesen, sagte Köpf. Gegen Spanien sei offensichtlich eine Leistungssteigerung zu sehen gewesen. „Da letzte Quäntchen Glück hat gefehlt. Jetzt sind wir auf Schützenhilfe angewiesen, aber ich hoffe einfach mal, dass sich die Spanier nicht lumpen lassen“, so Köpf. Für Blaskic habe Deutschland das Maximale rausgeholt gegen die Spanier. „Es ist aber immer sehr, sehr undankbar, gegen Spanien zu spielen, weil man gefühlt 80 Prozent des Spiels dem Ball hinterherläuft.“ Gegen Costa Rica, da sind sich die beiden Trainer einig, muss die deutsche Nationalmannschaft einfach gewinnen – gleichzeitig aber müssen auch die Spanier gegen Deutschland gewinnen, sonst bringt ein deutscher Erfolg nichts.

Mit Kimmich hinten rechts, Hummels wäre dabei

Für Köpf wäre Josua Kimmich der ideale Außenverteidiger und er hätte auch Mats Hummels mitgenommen. „Er hat eine überragende Hinrunde gespielt und Flick hatte die Auswahl zwischen drei Innenverteidigern aus dem selben Verein. Hummels war der stärkste und ich bin der Meinung, dass immer die stärksten für ihr Land spielen sollten“, so Köpf.

Blaskic glaubt an das Duell zwischen Kroatien und Deutschland

Blaskic blickt schon auf die Achtelfinals voraus. Er glaubt, dass es zum Duell zwischen Kroatien und Deutschland kommen wird und dass sich in diesem dann die Deutschen durchsetzen werden. Die zweite Partie dann würde zwischen Spanien und Marokko stattfinden, so die Blaskic-These. „Deutschland hatte Glück, dass Costa Rica mit seinem einzigen Torschuss in 180 Minuten gegen Japan gewonnen hat. Ich glaube, dass Deutschland nun stärker wird und Kroatien sehe ich nicht in so einer dominanten Rolle, dass es Deutschland schlagen kann. Natürlich wünsche ich mir das, aber ich glaube es nicht“, so Blaskic. „Da hätte ich nichts dagegen“, sagt Köpf lachend. Er denkt an die andere Gruppen-Konstellation: „Deutschland wird dann gewinnen gegen Marokko. Bei Spanien und Kroatien ist auch eine Überraschung möglich. Spanien ist hinten nicht so stark“, macht Köpf seinem kroatischen Trainerkollegen Mut.

Spannend wird es bleiben bei der WM, spannend bleibt es auch in der hiesigen Verbandsliga – mit diesen beiden Trainern in einer Hauptrolle.