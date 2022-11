WM in Katar oder lieber Weihnachten? Die Tipps zum Wochenende

Mal ganz abgesehen davon, dass am Wochenende im fernen K(Q)atar die (umstrittene) Fußball-WM beginnt, so wollen wir doch nicht auf die regionalen Wochenendtipps verzichten. Die Ostalb hält mit so einigen Veranstaltungen dagegen: Punk, Kammermusik, vorweihnachtliches Theater – alles ganz menschenrechtskonform.

*

Freitag, 18. November, 19.30 Uhr, Neues Globe Schwäbisch Hall: Weihnachtskomödie „Der Messias“.

Samstag, 19. November, 20 Uhr, Lokschuppen Heidenheim: Extrabreit.

Samstag, 19. November, 18 Uhr, KubAA Aalen, und Sonntag, 20. November, 17 Uhr, Speratushaus Ellwangen: Aalener Kammerchor.

Sonntag, 20. November, 15 Uhr, KubAA Aalen: Premiere „Pünktchen trifft Anton“.

*

Freitag, 18. November, 19.30 Uhr, Neues Globe Schwäbisch Hall: Weihnachtskomödie „Der Messias“. Aus dem letzten Jahr krankheitsbedingt verschoben, kann das Erfolgsstück von Patrick Barlow in der Inszenierung von Intendant Christian Doll nun gezeigt werden.

Das Stück wurde seit der Uraufführung 1983 in London und der deutschen Erstaufführung am Grips-Theater Berlin weltweit in zahlreichen Inszenierungen gespielt. Im Neuen Globe sind Birgit Busse als Sängerin Frau Timm und Gunter Heun und Dirk Weiler als Theo und Bernhard zu sehen.

Weitere Vorstellungen: am 20. November, am 9., 10., 17. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr, am 11. Dezember als Familienvorstellung um 18 Uhr. Karten: unter www.freilichtspiele-hall.de, telefonisch bei der Tourist-Information Schwäbisch Hall unter der Nummer 0791 / 751-600. Abendkasse und Falstaff-Theaterbar jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet.

*

Samstag, 19. November, 20 Uhr, Lokschuppen Heidenheim: Extrabreit. Erinnern Sie sich noch an Kai Havaii, Stefan Kleinkrieg, Rolf Möller und Lars Hartmann? Lange vor den Toten Hosen oder den Ärzten gab es eine deutsche Band aus Hagen, die Väter des deutschen Pop-Punks.

Mittlerweile ist die ebenso umstrittene wie legendäre deutsche Band seit 44 Jahren unterwegs, hat 21 LPs aufgenommen, zwei davon wurden sogar vergoldet. Das zweite Album von 1981, „Welch ein Land – Was für Männer!“, mit der Charts-Single „Polizisten“ brachte den Durchbruch. 1900 Konzerte sind dokumentiert – das kann nicht jede Band von sich behaupten.

Einlass im Heidenheimer Lokschuppen ist um 19 Uhr. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.eventim.de oder www.reservix.de und sogar an der Abendkasse.

Extrabreit in Hagen am 18. August 2020. Am Wochenende auf der Ostalb. (Foto: Daniel Pilar)

*

Samstag, 19. November, 18 Uhr, KubAA Aalen, und Sonntag, 20. November, 17 Uhr, Speratushaus Ellwangen: Aalener Kammerchor. Unter dem Thema „Im Wald“ werden unter der Leitung von Thomas Baur Werke von Johannes Brahms, Carl Maria von Weber, Max Reger, Emil Raberg, Eric Whitacre und anderen zur Aufführung kommen.

Der Kammerchor aus Aalen lädt zum Konzert. (Foto: Archiv)

*

Sonntag, 20. November, 15 Uhr, KubAA Aalen: Premiere „Pünktchen trifft Anton“. Wer kennt ihn nicht, Erich Kästners Kinderbuchklassiker „Pünktchen und Anton“. Das Aalener Stadttheater zeigt ab Sonntag eine modernisierte Version des Grips-Theater-Gründers Volker Ludwig. Pünktchens Eltern haben eine Menge Geld, aber nie Zeit für ihre Tochter. Die stromert deshalb manchnmal nachts durch Berlin und trifft Anton, Sohn einer alleinerziehenden Mutter und geht auch mal containern.

„Es ist ernst, aber es darf auch gelacht werden, es darf gut ausgehen, und es darf auch Weihnachten sein“, verspricht Regisseur Winfried Tobias, Leiter des Aalener Kinder- und Jugendtheaters. Es spielen mit: Philipp Dürschmied, Anna Caterina Fadda, Anne Klöker, Lennart Naether, Julia Sylvester, Maximilian Wex, Axel Nagel und Christian Steiner (auch Musik).

Gedacht ist das Stück bei einer familientauglichen Länge von 1,5 Stunden inklusive Pause für Schulkinder ab sechs Jahren und auch für solche, die es geblieben sind. Termine: 20. (Familienpremiere) und 27. November, 4., 11. 18. und 28. Dezember, jeweils 15 Uhr, Kulturbahnhof Aalen. Infos und Karten: www.theateraalen.de, E-Mail kasse@theateraalen.de oder Telefon 07361 / 522 60 0.