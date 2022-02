Wirtschaftsministerin stimmt Aalener auf den Kirchentag ein

Jeden dritten Montag im Monat, kurz nach 18 Uhr, wenn die Turmbläser nach allen Richtungen ihren Choral gespielt haben, treffen sich Christen aller Konfessionen am Turm der Stadtkirche zum Friedensgebet.

Seit vielen Jahren eine Initiative der Aalener Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK). Nicht nur hauptamtliche, auch ehrenamtliche Mitglieder der ACK, gestalten dieses Friedensgebet

„Dieses Friedensgebet wird immer wichtiger“ sagt Pfarrer Bernhard Richter, seit vielen Jahren Vorsitzender der ACK. „Es ist ein Zeichen der Christen für Verständigung und Versöhnung und Frieden, gegen allen Hass und alle Ausgrenzung“.

Doch das Friedensgebet ist nur eines von vielen Veranstaltungen, die die ACK in Aalen verantwortet. Der Pfingstmontag im Stadtgarten, das Fest der Einheit am 3. Oktober, die ökumenische Bibelwoche im Februar, der ökumenische Jugendkreuzweg der Firmlinge und Konfirmanden im März, die ökumenische Adventseröffnung oder die Ankunft des Friedenslichtes aus Bethlehem in Aalen am dritten.Advent.

Und die ACK in der Stadt hat sich immer auch als Kirchentagsbewegung verstanden. Sie hat in Aalen schon fünf kleinere Kirchentage auf den Weg gebracht und sich auch auf großen ökumenischen Kirchentagen in Berlin und München präsentiert. Die Teilnahme in Frankfurt im vergangenen Jahr war in Präsenz leider nicht möglich. Im nächsten Jahr findet der Kirchentag in Nürnberg statt. Deshalb soll in den nächsten Monaten überlegt werden, inwieweit die Aalener sich an diesem Kirchentag im Juni 2023 beteiligen.

Die Auftaktveranstaltung ist jedenfalls schon terminiert und in Planung: Unter der Überschrift „Auf dem Weg nach Nürnberg“ wird die Wirtschaftsministerin des Landes, Nicole Hoffmeister-Kraut, die Aalener am 25. Oktober auf den Kirchentag 2023 einstimmen. Hoffmeister-Kraut ist Mitglied des Präsidiums des Deutschen Evangelischen Kirchentags.

Und so hofft Richter, dass in diesem Jahr wieder vieles in Präsenz stattfinden kann, damit in dieser Stadt zeichenhaft deutlich wird, wie eng die Konfessionen in Aalen zusammenarbeiten.