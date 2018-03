Wirtschaftsjunioren planen Landeskonferenz

Die Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg veranstalten die Landeskonferenz 2018 der Wirtschaftsjunioren Baden-Württemberg. Diese Veranstaltung findet vom 15. bis 17. Juni unter dem Gedanken des Knowhow-Transfers, des Wissensaufbaus und der Vernetzung statt. Aus dem ganzen Land sowie deutschlandweit werden Unternehmer, Innovatoren und Impulsgeber in Ostwürttemberg zu Gast sein.

An der Landeskonferenz werden über 400 Fach- und Führungskräfte aus dem ganzen Land teilnehmen, um sich weiterzubilden, zu vernetzen und Impulse zu bekommen. Sie findet einmal im Jahr statt, in Ostwürttemberg zuletzt 2006. Klaus Raab ist Konferenzdirektor 2018. Er engagiert sich bereits seit mehreren Jahren für die Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg. 2014 war er Kreissprecher. Die Besucher der Tagung sollen die Vorzüge und Besonderheiten sowie die erfolgreichen und innovativen Unternehmen der Region kennenlernen, Es gibt Vorträge, Workshops und Betriebsbesichtigungen. Möglichst viele Standorte in Ostwürttemberg werden dabei einbezogen.

Die Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg haben aktuell 116 Mitglieder sowie etwa 25 Personen im Gaststatus. Die Organisation ist ein Zusammenschluss von Fach- und Führungskräften sowie Selbstständigen in IHK-zugehörigen Unternehmen, die sich auf vielfältige Weise ehrenamtlich engagieren. In rund 210 Kreisverbänden in ganz Deutschland sind mehr als 10 000 Mitglieder organisiert.