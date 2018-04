Wirtschaftsclub verabschiedet Martin Kraus

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Wirtschaftsclubs Ostwürttemberg ist Martin Kraus, Vertreter der Geschäftsführung der IHK Ostwürttemberg im Vorstand des Clubs, offiziell verabschiedet worden. Kraus war seit August 1991 ununterbrochen in diesem Amt. Er betreute in den vergangenen 26 Jahren insgesamt 23 Vorsitzende des Wirtschaftsclubs. Brigitte Bosch-Klement, Vorsitzende 2017: „Alle Vorsitzenden konnten sich in all den Jahren stets auf sein Urteil und seine Unterstützung verlassen. Durch sein Mitwirken in dieser langen Zeit ist der Wirtschaftsclub zu dem geworden, was er heute ist: eine engagierte Vereinigung der Wirtschaft mit nunmehr über 300 Mitgliedern.“ Als äußeres Zeichen des Dankes für seinen großen Einsatz überreichten Charlotte Helzle, Vorsitzende 2018, und Brigitte Bosch-Klement den großen WCO-Bären an Martin Kraus., der dem Verein auch weiterhin als persönliches Mitglied die Treue halten wird.