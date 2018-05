Am Montag um kurz nach 20Uhr wurde die Polizei in die Bahnhofstraße gerufen. Dort geriet ein Gastwirt mit seinem Küchenmitarbeiter in Streit. Im Verlauf des Streits schlug der 52-Jährige Gastwirt mit den Fäusten auf seinen 36-jährigen Mitarbeiter ein und beleidigte diesen zudem noch. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei konnte die Lage beruhigen.