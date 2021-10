WiRO wirbt in München für Gewerbeflächen in Ostwürtemberg

Vom Montag, 11., bis Mittwoch, 13. Oktober, findet in München die Expo Real als größte internationale Fachmesse für Gewerbeimmobilien, Projektentwicklungen und Investitionen statt.

Traditionell ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ostwürttemberg (WiRO) wieder mit einem Stand „Wirtschaftsregion Ostwürttemberg“ auf dem Pavillon des Landes Baden-Württemberg vertreten. Mit ausstellendes Partnerunternehmen ist die Aalener Treuhand Gewerbe-Immobilien GmbH. Zusammen präsentieren sie die Region als prosperierenden Wirtschaftsstandort. Der Messeauftritt bietet eine Plattform, um die Gewerbeflächen Ostwürttembergs zu bewerben. So stehen in den 53 Kommunen aktuell über 80 Gewerbegebiete mit rund 230 Hektar Fläche zur Vermarktung zur Verfügung, die in der Gewerbeflächendatenbank Ostwürttemberg (www.gewerbeflaechen-ostwuerttemberg.de) abgerufen werden können. Interessenten erhalten dort alle wesentlichen Informationen zu den einzelnen Gewerbeflächen sowie zur jeweiligen Standortkommune.

Corona zum Trotz – der Gewerbeimmobilienmarkt brummt und die Standortanfragen lassen nicht nach. Die Verantwortlichen aus der Region Ostwürttemberg stehen auf der Messe als Ansprechpartner bereit, um Projektentwicklern, Investoren und Unternehmen eine Heimat zu bieten, die in den Metropolen aufgrund der Flächenknappheit keine oder keine bezahlbare Entwicklungsperspektive finden.

Messetickets können über die WiRO bezogen werden.