Wird dieser Aalener Weltmeister im Fliesenlegen?

Die Berufsweltmeisterschaft „World Skills“

Vom 22. bis 27. August treffen sich in der russischen Stadt Kasan etwa 1500 Teilnehmer aus 60 Ländern. Die jungen Leute, alle unter 22, treten in 56 verschiedenen Wettbewerbskategorien gegeneinander an. Aus Deutschland nehmen 36 Nachwuchskräfte in 33 Disziplinen teil. Der Wettbewerb findet seit 1950 jährlich an wechselnden Orten statt.