Wirbelstürme treffen die Universität von Beira

Erst „Idai“ und nur wenige Wochen später „Kenneth“ haben mit ihrer ganzen Wucht Beira getroffen. Die Stadt in Mosambik gleicht auch noch Monate später in weiten Teilen einem Trümmerfeld. Die Deutsch-Mosambikanische Gesellschaft leistete erste Hilfe. Doch weitere Spenden sind nötig.

Die Hütten hielten der enormen Kraft dieser Wirbelstürme nicht stand. Lediglich die größeren aus Stein oder Beton gebauten Häuser trotzten dem Unwetter. Aber selbst sie kamen nicht völlig unbeschadet davon. Die Zyklone rissen die Dächer von vielen Gebäuden, so auch das Dach der Katholischen Universität von Beira.

Auf die Wirbelstürme folgte Regen. Der Indische Ozean drückte mit seinen Wassermassen aufs Land. Überschwemmungen waren die Folge. Menschen starben. Kinder wurden zu Waisen. Der Aalener Kardiologe und Vorstandsvorsitzende der Kliniken Ostalb, Professor Ulrich Solzbach, kennt Beira seit zehn Jahren. Er ist Teil eines kleinen Ärzteteams, das einmal im Jahr für kurze Zeit Studenten und junge Ärzte der Medizinischen Fakultät der Katholischen Universität schult.

„Wir geben unser Knowhow weiter“, sagt Solzbach. Hilfe zur Selbsthilfe sei das Ziel und Hinweise darauf, wie auch ohne teure medizinische Geräte, dafür aber mit einfachsten Mitteln diagnostiziert werden könne. Denn, was bringe das beste medizinische Gerät, wenn es nicht funktioniert. Ersatzteile zu bekommen.

Viele Kinder haben ihre Eltern verloren und vagabundieren

Die Menschen hätten sich verändert, erzählt Solzbach. Die Wirbelstürme hinterließen nicht nur an den Gebäuden Spuren. „Der Schock sitzt tief.“ Viele Kinder hätten ihre Eltern oder ein Elternteil verloren. Nun vagabundierten diese Kinder, die nichts zu essen und keine Bleibe haben, herum. Bildung ist für sie ein Fremdwort. Schule kennen sie nicht.

Notdürftig repariert sind indes die Hütten. Die Blechdächer, die die Zyklone über zig Meter weitertrugen, decken nun andere Behausungen. Planen ersetzen vielfach ein ordentliches Dach. Die Angst geht um, dass die Regenzeit weitere Schäden anrichtet, dass wieder Wasser in Hütten und Häuser eindringt und sich angesichts mangelhafter hygienischer Verhältnisse Krankheiten ausbreiten.

Die Universität von Beira ohne Dach. (Foto: Ulrich Geßler)

Während des Aufenthalts des Ärzteteams im Spätherbst laufen noch die Arbeiten am Dach des Universitätsgebäudes. Das Gebäude stammt aus der Kolonialzeit und wurde von den Portugiesen als Kloster erbaut. Später bezog die Medizinische Fakultät der Katholischen Universität von Mosambik die Gebäude. Diese Bildungseinrichtung mit ihren derzeit 2500 Studentinnen und Studenten wird seit Jahren von der Deutsch-Mosambikanischen Gesellschaft (DMG) mit ihrem Präsidenten, dem Aalener Siegfried Lingel, finanziell unterstützt. Sie leistete auch nach dem Unwetter erste Hilfe.

Gesundheitszentrum wurde in einem Kraftakt wieder aufgebaut

Die Wirbelstürme hatten nicht nur das Dach mitgenommen. Wasser konnte ungehindert von oben in die Gebäude eindringen. Wasser- und elektrische Leitungen sowie die gesamte Inneneinrichtung waren kaputt. „Der Campus konnte deshalb über Wochen nicht genutzt werden“, sagt Solzbach. Mittlerweile könne wieder unterrichtet werden, allerdings seien nicht alle Räume nutzbar.

Von „Idai“ und „Kenneth“ völlig zerstört wurde das Gesundheitszentrum auf dem Gelände der Universität. In einem Kraftakt und mit Unterstützung der DMG wurde das Zentrum, das wie eine Poliklinik organisiert ist, in kürzester Zeit wieder aufgebaut. Zwischen 150 und 200 Patienten suchen hier täglich Hilfe, weshalb sich im Wartebereich die Menschen drängen.

Brillenspenden von der Ostalb im Gepäck

Möglicherweise darf sich der eine oder andere Patient bald über eine Brille freuen. An Sehhilfen fehlt es nämlich in Mosambik. Professor Solzbach hatte einen Koffer voll in seinem Reisegepäck. Brillenspenden von der Ostalb. Ein Teil davon sei für die Augenklinik in Beira bestimmt, sagt der Kardiologe. Die Ärzte dort seien in der Lage, die Sehstärke zu messen und damit dem jeweiligen Patienten die passende Brille zu verordnen. Für die Zukunft ist daran gedacht, die Ergebnisse der Sehstärke-Messungen direkt nach Aalen zu übermitteln. Damit können ganz gezielt weitere Brillen nach Mosambik geschickt werden.

Ein anderer Teil der gespendeten Brillen geht an die von der Deutsch-Mosambikanischen Gesellschaft geförderten Nähschulen. Es hat sich herausgestellt, dass Frauen nur deshalb Kurse abbrechen, weil sie schlecht sehen. Denen soll nun mit einer Sehhilfe geholfen werden. Das Engagement der DMG für die Bildung macht das erst möglich.