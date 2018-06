„Wir werfen die Flinte nicht ins Korn“

Mit großen Ambitionen ist der SV DJK Stödtlen in die neue Spielzeit in der Fußball-Kreisliga A II gegangen. Doch erst am sechsten Spieltag konnte der Vorjahreszweite seinen ersten Saisonsieg einfahren. Unser Mitarbeiter Nico Schoch hat mit Abteilungsleiter André Haßelkuß über die derzeitige Lage gesprochen.

Angesichts des erklärten Saisonziels, ein Platz unter den ersten Dreien, können Sie mit dem Saisonstart Ihres Teams wohl kaum zufrieden sein, oder?

Sicherlich sind wir mit dem Start nicht zufrieden, das ist klar. Man muss aber dazu sagen, dass die Saison doch noch einige Spieltage andauert und man sieht ja auch, wo andere Mannschaften, die sich deutlich weiter vorne gesehen hätten, momentan stehen.

Wo liegen die Gründe für den Fehlstart?

Bei uns sind einige Spieler auf Schlüsselpositionen ausgefallen. Zum einen verletzt, zum anderen durch unglückliche, teilweise dumme Karten, die wir in den ersten Spielen erhalten haben. Zweimal Rot, einmal Gelb-Rot – das schwächt uns zusätzlich. Die neue Regelung hat uns schon hart getroffen (Seit diesem Sommer bedeutet die Ampelkarte auch in den unteren Ligen ein Spiel Sperre, d. Red.). So groß ist unser Kader dann doch nicht.

In den kommenden Wochen werden die Aufgaben kaum leichter: Es warten der Vierte SSV Aalen sowie der Zweite VfB Tannhausen.

Das ist richtig, aber die Spiele müssen erst einmal gespielt werden. Ich glaube nicht, dass die Tabellenplätze zu einer Aussage berechtigen.

Wo geht die Reise in diesem Jahr noch hin? Ist das ausgegebene Ziel überhaupt noch realistisch?

Aus meiner Sicht ist das Ziel noch erreichbar. Wir haben noch sehr viele Spieltage, da kann noch sehr viel passieren. Klar ist eines: Wir müssen jetzt punkten, wir können uns in Aalen keine Niederlage erlauben. Danach müssen wir von Spiel zu Spiel denken. Was soll ich jetzt sagen? Ich kann leider auch nicht in die Zukunft schauen, aber wir werfen die Flinte sicherlich nicht ins Korn.

Welchem Ligakonkurrenten trauen sie nach aktuellem Stand der Dinge am ehesten den direkten Aufstieg zu?

(überlegt) Puh, das ist schwierig. Ich glaube schon, dass Schwabsberg da eine ganz gewaltige Rolle mitspielen wird, auch wenn sie jetzt mal ein Spiel verloren haben.