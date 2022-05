„Wir uns das Glück erarbeitet“: Wie der 1. FC Heidenheim nach vier Spielen ohne Sieg bei Jahn Regensburg gewinnt

Der 1. FC Heidenheim hat in der 2. Fußball-Bundesliga seine Negativserie beendet. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt gewann bei Jahn Regensburg verdient mit 2:0 (0:0). Heidenheim war zuletzt vier Mal ohne Sieg geblieben (drei Niederlagen) und hatte dadurch alle Aufstiegschancen verspielt.

„Nach den Ergebnissen und den Enttäuschungen aus den letzten Spielen, aber heute hat die Mannschaft sehr konzentriert und mit einer guten Körpersprache gespielt und sich auch die ein oder andere Torchance erspielt von daher bin ich zufrieden heute zumindest mal Platz acht klargemacht haben“, erklärte Schmidt.

Für die Heidenheimer trafen Kapitän Patrick Mainka (51., nach einem Eckball per Hinterkopf erst an die Latte, Ball dann ins Tor) und Tobias Mohr (81., der nach einem Konter einschoss). „Ich denke, es war wichtig, dass wir einen der Konter dann auch vollenden. Dass ich das dann machen konnte, ist natürlich umso schöner für mich“, sagte Mohr.

Der FCH besiegelte Regensburgs sechstes Spiel ohne Sieg in Serie. „Das waren wir dem Verein, den Fans und uns selbst schuldig. Wir haben nach den Rückschlägen in den letzten Wochen und auch heute nach dem Pech zu Beginn nicht aufgesteckt“, so Robert Leipertz, der bekanntlich den Verein zum Saisonende gen Paderborn verlassen wird.

Er erwarte „keinen fußballerischen Leckerbissen“, sagte Jahn-Coach Mersad Selimbegovic vor der Partie. Und er sollte Recht behalten. Der SSV präsentierte sich weitgehend harmlos. Heidenheim war etwas aktiver und hatte schon vor der Pause bei zwei Pfostentreffern durch Leipertz (4.) und Jonas Föhrenbach (20.) Pech – wie so oft in dieser Saison.

„Heute haben wir uns das Glück dann erarbeitet und haben es verdient. Es ist der erste Auswärtssieg 2022. Das ist zwar nicht gut, aber wir müssen jetzt zu Hause nachlegen und die Euphorie mit in die neue Saison nehmen“, befand Mainka. Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) steigt in Heidenheim der Saisonabschluss auf der Ostalb mit dem letzten Heim-Spiel gegen den Karlsruher SC. „Je nachdem, wie die anderen Spiele laufen, schauen wir mal, ob wir uns in der nächsten Woche Platz 6 und 7 vielleicht auch noch schnappen können“, merkte Leipertz an. Noch stehen der 1. FC Nürnberg (7.) und sein neuer Verein Paderborn (6.) vor dem FCH.