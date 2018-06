Zur 47. Auflage der Wasseralfinger Festtage vom 21. bis 24. Juni werden wieder viele tausend Besucher und Gäste werden aus nah und fern erwartet. Veranstaltet wird das zweitgrößte Fest im Aalener Stadtgebiet von dem neuen Stadtverbands-Vorstandsteam um Armin-Uwe Peter. Es gibt einiges Neuigkeiten, Änderungen und Ergänzungen. Mit beeinflusst werden die diesjährigen Festtage auch von der Fußball-WM am Haupt-Tag, dem Samstag (23. Juni) beim Spiel Deutschland-Schweden. Bei allem anderen, betonen die Veranstalter, setzt man auf das bewährte Konzept: Vereine, Schulen und Ehrenamtliche sorgen für ein buntes, abwechslungsreiches Programm ohne Lücken und Hänger.

Eine Kunstvernissage, mit der die Festtage sonst immer begannen, wird es in diesem Jahr nicht geben. Das liegt unter anderem daran, erklärt Peter, dass die Ausstellungszeit im Bürgerhaus für die Künstler zu kurz war. Hier werde man über ein neues Konzept nachdenken. Zum Auftakt wird es dafür eine Buch-Lesung mit Ina Rudolph („Tatort“, „Wilsberg“, „In aller Freundschaft“) geben. Das Kinderfest, in diesem Jahr ist es das 110., wird im Spiesel von der Karl-Kessler-Schule veranstaltet. Es beginnt am Freitag (22. Juni) um 10 Uhr, um 12 Uhr werden dann etwa 600 blaue und gelbe Luftballons in den Wasseralfinger Stadtfarben in den Himmel steigen. Die Jugendbühne „Erea III“ in der Kolpingstraße bei Rossmann, wird diesmal gedreht in Richtung Sängerhalle. Damit sollen sich der Musikverein Fachsenfeld in der Wilhelmstraße und die Bands „Sonic Insane“ und „Foolproof“ akustisch nicht in die Quere kommen. Diesmal wird es nur am Freitagabend die Jugendbühne geben, auch das ist der WM geschuldet. Wie Peter erklärt, konnte man einfach keine „junge“ Band an diesem Abend auftreiben, die nicht selber Fußball schaut. Durch die WM verschiebt sich auch das Musikprogramm am Samstag (am Freitag bespielt das „Falkensturz-Echo“) auf dem Stefansplatz, wo auf einer LED-Großleinwand die WM übertragen wird. Dadurch geht „ A Band“ erst gegen 22 Uhr an den Start.

Viel Programm, eine große kulinarische Auswahl und viel zu Sehen erwartet die Besucher im Wasseralfinger Zentrum, erklärt Peter. Das „große Plus“ der Wasseralfinger Festtage sei, dass hier die Vereine und Schulen Hand in Hand zusammenarbeiten, um ein so großes Fest zu organisieren. Ortsvorsteherin Andrea Hatam sieht das genauso: „Dieses Fest ist etwas ganz Besonderes, auch weil es zu einem sehr hohen Prozentsatz von den Vereinen veranstaltet wird. Darauf kann man sehr stolz sein.“ (lem)