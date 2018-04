„Wir sagen danke.“ Unter diesem Motto wird es am Donnerstag, 26. Juli, dem ersten Tag der Sommerferien, ein großes Fest des Ehrenamts im Rahmen des Festivals Schloss Kapfenburg geben. „So was gab’s auf der Ostalb noch nie“, sprach Landrat Klaus Pavel am Montag von einer „absoluten Premiere“. Der Zweck des Abends ist ganz einfach: Im Verein mit all seinen Städten und Gemeinden will der Ostalbkreis mit einem hochkarätigen Programm danke sagen für das vielfältige ehrenamtliche Engagement, ohne das die Ostalb undenkbar wäre.

Die Idee zu diesem ersten Fest des Ehrenamts, bei dem auch die Kreissparkasse Ostalb und die Internationale Musikschulakademie Schloss Kapfenburg mit im Boot sind, hat eine Vorgeschichte: Seit drei Jahren lädt der Ostalbkreis alljährlich diejenigen zu einem Fest ein, die in der Flüchtlingsarbeit tätig sind. „Wir sind auch Ehrenamt“, hätten ihn daraufhin viele Kreisbürger, die sich anderweitig engagieren, wissen lassen, erzählte Pavel. Nach dem großen Chortreffen beim Festival Schloss Kapfenburg im vergangenen Jahr sei dann die Idee entstanden, das Festival in diesem Jahr dafür zu nutzen, erstmals ein solches Ehrenamtsfest zu veranstalten.

Wer zu der Premiere eingeladen wird, dürfen in erster Linie die Städte und Gemeinden selbst entscheiden. Der Kreis gibt analog zu ihrem Einwohneranteil lediglich ein Kontingent vor. So stehen etwa Aalen 228 Einladungen zu, Schwäbisch Gmünd 204, Ellwangen 83, Bopfingen 40, Neresheim 27, Obergröningen hingegen nur zwei. Den Rest teilt das Landratsamt auf kreisweit ehrenamtlich tätige Organisationen und Institutionen auf. Am Ende sollen es um die 1300 Gäste auf der Kapfenburg sein. Die Zahl kommt auch deshalb zustande, weil bei schlechter Witterung der Fruchtkasten des Schlosses maximal 1200 Personen fassen könnte, stehend, wohl gemerkt.

Auch Akteure ehrenamtlich

Weil aber alle natürlich von strahlendem Sommerwetter ausgehen, freuen sich Pavel, Sparkassenvorstand Christof Morawitz und Akademiedirektor Erich W. Hacker schon jetzt auf ein die ganze Kapfenburg füllendes Fest mit einem umfangreichen Programm, vorwiegend ehrenamtlich dargeboten oder von Profis, die an diesem Abend auf ihr Honorar verzichten.

Staufersaga in Großaufgebot

Begrüßt werden sollen die Gäste am 26. Juli ab 18 Uhr auf der Kapfenburg von der Bürgerwehr Lauchheim, der Gmünder Staufersaga mit großem Aufgebot, Jongleuren und Artisten vom Rappenhof bei Gschwend, dem Kreisjugendblasorchester und Christine Schlegelmilch mit ihrem Marionettentheater. Um 19.30 Uhr soll es dann mit dem Hauptprogramm weitergehen. Die gemeinsame Begrüßung durch Landrat Klaus Pavel und alle 42 Bürgermeister und Oberbürgermeister im Ostalbkreis soll dazu den Startschuss geben. Im Anschluss warten die Staufersaga, die Rollstuhltanzgruppe des Körperbehindertenvereins Ostalb, die Ostalbhurgler der TSG Abtsgmünd, der Chor Joy of Gospel und schließlich Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle mit einem hochkarätigen, knapp zweistündigen Programm aus Geschichte, Kultur, Sport, Akrobatik und Musik auf. „Wir wollen damit unser Dankeschön aus vollem Herzen rüberbringen“, so Pavel.

„Bezahlt“ werden sollen an diesem Abend Essen und Getränke, die selbstverständlich kostenlos sind, mit einer eigenen Ostalb-Währung, dem Ostalb-Taler. Das „Geld“ erhalten diejenigen, die sich verbindlich anmelden, dann zugeschickt. Die Einladungen der Städte und Gemeinden an ihre jeweiligen Kontingente sollen in den nächsten Tagen verschickt werden.

Festival-Knowhow nutzen

Die Kreissparkasse Ostalb, die jährlich 1,6 Millionen Euro für Spenden und Sponsoring ausgibt, wird das große Fest des Ehrenamts finanziell unterstützen. Weil so etwas bislang gefehlt habe, um die ganze „Wucht“ des Ehrenamts auf der Ostalb einmal in einer solchen Form zu würdigen, wie Morawitz am Montag sagte. Und für Hacker ist es selbstverständlich, das ganze Equipment des Kapfenburg-Festivals, aber auch die ganze Erfahrung der Musikschulakademie mit solchen Großveranstaltungen dafür zur Verfügung zu stellen. Weshalb für Pavel schon jetzt klar zu sein scheint: „Wir könnten ja jedes Jahr dann über tausend andere Menschen einladen.“ Denn eine solche Veranstaltung schreie geradezu nach einer Fortsetzung.