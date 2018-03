Wir müssen höllisch aufpassen“

Fußball-Verbandsligist TSV Essingen empfängt mit dem etwas überraschenden 2:0-Erfolg beim bis dato Tabellenzweiten TSV Ilshofen im Rücken an diesem Samstag (15 Uhr) die TSG Öhringen. TSV-Trainer Dennis Hillebrand möchte sich vom eigenen Erfolg vor dem Duell mit dem Tabellen-14. Jedoch nicht blenden lassen: „Das wird ein komplett anderes Spiel, in dem wir wieder unser ganzes Leistungsvermögen abrufen müssen.“ Aufgrund der derzeitigen Situation und dem 0:1-Auftakt gegen die TSG Tübingen wirkte der Erfolg in Ilshofen für manch Außenstehenden etwas überraschend. Doch Hillebrand sagte bereits im Vorfeld, dass dem TSV dem TSV Ilshofen liegen würde.

Hillebrand erwartet konternde Gäste

Eine Mannschaft, die stets selbst etwas für das Spiel tun möchte. „Das war in allen Belangen ein verdienter Erfolg für uns. Wir haben sogar noch die eine oder andere Gelegenheit ausgelassen und hinten nichts zugelassen“, war Hillebrand stolz auf seine Mannschaft.

Solch eine Partie erwartet er gegen Öhringen nicht. „Die TSG, so vermute ich, wird uns das Spiel machen lassen und eher auf Konter setzen. Da müssen wir höllisch aufpassen, denn vorne haben die richtig gute Leute drin.

Öhringen ist gut aus den Startlöchern gekommen und kämpft da unten ums Überleben“, so der Essinger Trainer. Verzichten muss er neben den Langzeitverletzten Atilla Acioglu, Tim-Ulrich Ruth und Nico Zahner einzig den immer noch an seinem Muskelfaserriss laborierenden Daniel Eisenbeiß.

Ansonsten kann er gegen die TSG aus dem Vollen schöpfen und geht entsprechend optimistisch in dieses Duell: „Wenn wir nur ansatzweise so auftreten wie zuletzt in Ilshofen, werden wir erfolgreich sein. Da darf aber auch keinen Deut weniger kommen.“