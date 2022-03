„Wir hatten die Chance“: HAKRO Merlins mit Niederlage bei den Telekom Baskets Bonn

Zum 23. Spieltag der Basketball-Bundesliga reisten die HAKRO Merlins Crailsheim bereits am Freitag in die ehemalige Bundeshauptstadt, wo sie am Samstagabend auf die Telekom Baskets Bonn trafen. Das Team von Ex-Zauberer-Coach Tuomas Iisalo stand vor der Begegnung auf dem dritten Tabellenplatz und konnte mit einem Sieg über die Hohenloher zumindest über Nacht die NINERS aus Chemnitz hinter sich lassen. Doch nach dem Viertelfinaleinzug im FIBA Europe Cup und dem Vizepokalsieg im MAGENTA SPORT BBL Pokal gingen die Crailsheimer Basketballprofis mit ordentlich Selbstvertrauen in die Partie. Es war zudem das Aufeinandertreffen der aktuell wohl besten Point Guards der BBL. Oder: Topscorer Shorts gegen den besten Vorlagengeber Jackson-Cartwright. Die Gäste erwischten zunächst den besseren Start, doch anschließend entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung auf Augenhöhe. Zur Halbzeit führten die HAKRO Merlins mit einem zarten Punkt Vorsprung. Erst im letzten Viertel konnten sich die Hausherren leicht absetzen. Ihre Führung brachten die Telekom Baskets über die Zeit und gewannen am Ende mit 101:96. Topscorer wurde Zauberer TJ Shorts mit 29 Zählern. Auch Terrell Harris (18), Maurice Stuckey (14) und Fabian Bleck (10) trafen zweistellig.

HAKRO Merlins Headcoach Sebastian Gleim gönnte seinen Spielern nach dem TOP FOUR Wochenende in Berlin eine kleine Regenerationspause, in der noch einmal die nötige Kraft für den Saisonendspurt getankt werden sollte. Im Telekom Dome konnte er auf einen vollen Kader zurückgreifen und schickte neben TJ Shorts II Forward Jaren Lewis, Scharfschütze Maurice Stuckey, Kapitän Fabian Bleck und Big Man Bogdan Radosavljevic als Starting Five auf das Parkett. Doch die Partie begann zunächst mit einem klaren Zeichen der Solidarität für die Ukraine, ‚NO WAR‘ lautete die Botschaft.

„Es gibt zu dieser Zeit deutlich wichtigeres als Basketball. Wir alle setzen ein Zeichen, dass die Situation aufhört, dass der Krieg gestoppt wird. Die Familien von einigen Freunden sind betroffen. Wir haben gegen Kiew im FIBA Europe Cup gespielt. Wir haben von ihrem Schicksal gehört, wie sie die Zeit verbringen in ihrer Halle. Aus Sportlersicht wünschen wir natürlich alles, alles Gute und hoffen, dass das bald ein Ende hat. Umso wichtiger ist es, es jeden Tag als Privileg zu sehen, in welcher Situation wir leben. Ich denke, heute haben alle ein intensives, interessantes Basketballspiel gesehen, das die Telekom Baskets Bonn am Ende verdient gewonnen haben. Es gibt Dinge, die wir besser gemacht haben und es gibt Dinge, die Bonn besser gemacht hat: Big-Plays, physisch, Rebounding, zweite Chancen. Die haben uns heute dieses Spiel nicht gewinnen lassen. Wir hatten die Chance, auswärts bei einem starken Team. Die konnten wir heute aber nicht nutzen und müssen schnell daraus lernen. Unser nächstes wichtige Spiel steht am Mittwoch im FIBA Europe Cup gegen Leiden an“, erklärte Gleim.

Nach der Länderspielpause stehen den Profis der HAKRO Merlins wieder englische Wochen bevor. Am Mittwochabend (9. März 2022, 19 Uhr) empfangen die Zauberer im Viertelfinalhinspiel des FIBA Europe Cups ZZ Leiden in der Stierkampfarena. Tickets für das K.O.-Spiel gegen die Niederländer gibt es unter https://bit.ly/3ts6POv. Es gelten die aktuellen 3G-Regelungen. Außerdem wird die Partie live auf dem YouTube-Kanal der FIBA übertragen.