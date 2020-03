„Wing.Suit“ nur für Frauen

Volles Programm beim Aalener Stadttheater: An den kommenden beiden Wochenenden stehen insgesamt fünf Stücke auf dem Spielplan.

Los geht’s am Freitag, 6. März, um 20 Uhr mit „Wing.Suit“, das zum Internationalen Frauentag als reine Frauenvorstellung mit anschließendem „Theater trifft…„ zum Thema „Gesundheit und Frau“ mit Uta Steybe und Tina Brüggemann angeboten wird. Der Eintritt ist kostenfrei. Anmeldung über das Büro für Chancengleichheit der Stadt Aalen.

Zum internationalen Frauentag zeigt das Theater in Kooperation mit dem Büro für Chancengleichheit, demografischen Wandel und Integration „Wing.Suit“ von Lisa Sommerfeldt. In dem Auftragswerk des Stadtthaters zum Spielzeitmotto „Innere Sicherheit“ versuchen sich die drei Hauptfiguren, aus ihren individuellen Zuständen der Abhängigkeiten zu emanzipieren. So befreit sich die schwerkranke Marie – gespielt von Margarete Lamprecht – von ihrem körperlichen Leid und der emotionalen Abhängigheit von ihrem Mann Florian. Dieser versucht sich mit Hilfe seines Hobbies, dem Wingsuit-Fliegen, von den gesellschaftlichen Zwängen zu befreien und beginnt darüberhinaus eine Affäre mit seiner Kollegin Lisa. Diese hat wiederum mit schweren psychischen Abhäng-igkeiten zu kämpfen. Ob es den Dreien gelingt, sich zu emanzipieren und ihr Glück (wieder) zu finden?

Am Samstag, 7., (Foyer des Wi.Z) und am Samstag, 14. März, (Altes Rathaus) steht jeweils um 20 Uhr die szenische Lesung „Der Zorn der Feiglinge“ auf dem Programm. Julia Sylvester und Bernd Tauber lesen aus „Der Zorn der Feiglinge“ von Rachid Benzine (Einrichtung Tina Brüggemann), das einen Briefwechsel zwischen Vater und Tochter behandelt, der bewegt und zum Nachdenken anregt. Nachdem die junge Frau nach Falludscha abgehauen ist und sich dort dem IS angeschlossen hat, versucht der Vater seine Tochter nun mithilfe von gemeinsamen Erinnerungen, rationalen Argumenten und Empathie zurückzugewinnen. Wird ihm das gelingen?

Am Sonntag, 8. März, um 15 Uhr steht das Kinderstück „Ente, Tod und Tulpe“ im Alten Rathaus auf dem Spielplan. Das Stück ist gedacht für Menschen ab fünf Jahren. Am Sonntag, 8. März, um 19 Uhr steht im Großen Sitzungsaal des Rathauses wieder „Johanna im Ratssaal“ an, am Freitag, 13. März, um 19 Uhr ist das Jugendstück „Das Heimatkleid“ im Alten Rathaus zu sehen.