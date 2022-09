Winfried Mack setzt sich fürs Kulturerbe der Industrieregion ein

Ein Kulturerbe der ganzen Region und sehr erhaltenswert nennt der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack das Ofenplatten-Museum in Wasseralfingen. Die Geschichte des Eisens und die damit einsetzende Industrialisierung in Ostwürttemberg sollten stärker präsentiert und touristisch aufbereitet werden. Dazu fragte unser Mitarbeiter Markus Lehmann nach.

Was sollten jetzt die nächsten Schritte sein?

Nach dem Ende von SHW CT hängt alles ein bisschen in der Luft. Ich würde mir wünschen, dass es bald zu einem Punkt kommt. Es handelt sich um ein besonderes historisches Erbe, besonders in Wasseralfingen. Die ganze Eisengeschichte in der Region sollte vernetzt werden, und ich finde es sehr gut, dass es da eine engagierte private Initiative gibt.

Wer sollte vorangehen?

Ich fände eine Federführung bei der Stadt Aalen sehr gut. Engagieren sollte sich auch der Ostalbkreis. Man muss ein Konzept erstellen, vor allem auch ein touristisches. Wir sind ja mit einem Industrieanteil von 48 Prozent die stärkste Industrieregion in Baden-Württemberg. Man sollte aufzeigen, wie es dazu kam, und auch die aktuelle Bedeutung besser herausstellen.

Was ist mit dem Land?

Ohne das Land geht es nicht, auch bei der Finanzierung. Ich sehe das Land in der Pflicht, das kulturell-industrielle Erbe zu bewahren. Besuchern in Stuttgart erzähle ich immer wieder die Geschichte, dass in Wasseralfingen zwei Häuser abgerissen werden mussten, um die zwei Brunnen der Hüttenwerke auf den Stuttgarter Schlossplatz zu transportieren.

Neben dem ehemaligen SHW-Gießerei-Gelände fließt der Kocher. Dazu haben Sie eine Idee...

Neben der „KulturSpur“ entlang der wichtigen Eisenindustrie-Stationen kann ich mehr sehr gut ein „Band“ entlang des Kochers vorstellen. Mit Renaturierungen und Umgestaltungen, die den Kocher besser erlebbar machen. Auch das hätte ein großes touristisches Potenzial.