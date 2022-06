Winfried Kretschmann besucht Aalen und zeigt sich beeindruckt von Palm und Zeiss

An diesem Freitag hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Aalen besucht. Vor Ort hat er sich Einblick in die Unternehmen Palm und Zeiss verschafft – und war von beiden sichtlich beeindruckt.

Wolfgang Palm führt herum

Bei Palm hat er sich von Firmeninhaber Wolfgang Palm sowie dessen Tochter Marina, die ebenfalls in die Geschäftsführung des Papierkonzerns eingebunden ist, durch das Unternehmen führen lassen. Von 2019 bis 2021 hat Palm eine komplett neue Papierfabrik am Stammsitz in Unterkochen gebaut, während die bestehende mit drei rund 50 Jahre alten Papiermaschinen vollständig zurückgebaut wurde. Ein Aushängeschild ist die größte Wellpappenrohpapiermaschine der Welt mit einer Arbeitsbreite von 10,9 Metern, die 750 000 Tonnen Wellpappenrohpapier aus 100 Prozent Altpapier herstellt.

CO2-Einsparungen sind gewährleistet

Bei der Wellpappenverpackung hat Palm die Idee verfolgt, mit geringeren Flächengewichten bei Erhalt der technologischen Eigenschaften erhebliche CO2-Einssparungen in der gesamten Versorgungskette zu erzielen. Dazu betreibt Palm in Aalen ein hoch effizientes Gasturbinenkraftwerk. Die nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz arbeitende Anlage hat einen Energienutzungsgrad von rund 90 Prozent. Mit der flexiblen Fahrweise der Gasturbine unterstützt Palm erneuerbare Energien. Fernwärmeversorgungen des neuen Landratsamts und des Rathauses sind in Planung.

Kretschmann lobt Technologieriesen Zeiss

Danach ging es weiter zum Standort der Halbleitersparte von Zeiss, ins Gewerbegebiet Oberkochen/Königsbronn. Hier ließ sich Kretschmann die Hochtechnologie der Chipproduktion näherbringen. Mit lobenden Worten über diesen Technologieriesen hielt sich Kretschmann nicht zurück.

Bereits am 30. Juni wird der Ministerpräsident erneut auf der Ostalb empfangen. Landrat Joachim Bläse wird ihn dann von Schwäbisch Gmünd, über Ellwangen (Varta) bis hin ins Berufliche Schulzentrum Aalen führen.