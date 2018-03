Windräder: Für Grüne eine „Feigenblattplanung“

Eigentlich fast ein Kuriosum: Die Windkraftanlagen, um die es eigentlich geht, sind schon alle in Betrieb, dennoch hat sich der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung am Donnerstag mit dem zweiten Auslegungsbeschluss für den Teilflächennutzungsplan „Erneuerbare Energien“ auf Aalener Gemarkung befassen müssen. Was die Grünen zum Anlass nahmen, unter dem Schlagwort „Feigenblattplanung“ erneut zu erklären, dass ihnen das alles zu wenig sei, was hier ermöglicht wurde.

In dem Teilflächennutzungsplan, der nun innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Aalen mit Hüttlingen und Essingen endgültig verabschiedet werden soll, bleiben von allen ursprünglichen ersten Überlegungen auf Aalener Gemarkung lediglich die drei bereits mit Windrädern bebauten Konzentrationsflächen bei Waldhausen und Ebnat übrig. Auch alle kleineren möglichen Flächen wie etwa bei Dewangen seien jetzt „raus“, wie Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle sagte.

Mit einer solchen „Feigenblattplanung“, so zitierte Grünen-Fraktionschef Michael Fleischer das Bundesverwaltungsgericht, bewege sich Aalen an der untersten Grenze dessen, was gerade noch zulässig sei. Mögliche Windkraftflächen etwa am Braunenberg oder am Langert habe der Gemeinderat schon lange abgelehnt.Was jetzt heraus komme, sei zu kurz gesprungen für eine Energiewende, die ein hoch industrialisiertes Land brauche.

Oberbürgermeister Thilo Rentschler wies die Vorwürfe Fleischers zurück. Es sei zu kurz gesprungen, nur die Aalener Bucht zu betrachten. Man müsse vielmehr die immensen Leistungen der gesamten Region Ostwürttemberg für die Windkraft in den Blick nehmen. CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Wagenblast sagte, es sei schon deshalb ein sehr guter Plan, weil mit ihm das Thema Windkraft die Aalener Bürgerschaft eben nicht gespalten habe. Windräder am Langert oder auf dem Braunenberg hätten dies ganz sicher getan „und uns damit keinen Meter vorangebracht“.

Nicht nach der „reinen Lehre“

Jürgen Opferkuch (Freie Wähler) wunderte sich darüber, dass die Grünen „nach der reinen Lehre“ jetzt wieder ganz von vorne beginnen wollten, nachdem man auf einem langen Weg zu demokratischen Entscheidungen gekommen sei. Und SPD-Fraktionschefin Senta D’Onofrio wollte sich gar nicht ausmalen, was passiert wäre, „wenn wir dort Windkraftanlagen hingestellt hätten“ – sprich auf den Langert oder den Braunenberg. Es sei jetzt vielleicht weniger übrig geblieben als sich manche erhofft hätten – „aber so ist jetzt die Realität“, meinte D’Onofrio fast schon pragmatisch.