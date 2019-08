Windmüller: „Versucht, aber nicht hinbekommen“

Von Ruth-Maria Schwamborn

Zum 75. Jahrestag des neunten schweren Luftangriffs auf die Stadt im Jahr 1944 trafen sich am Samstag um 11 Uhr die letzten Zeitzeugen und Angehörige an der Gedächtniskapelle in Schnetzenhausen, um mit einer feierlichen Andacht den Opfern zu gedenken. Auf die Stunde genau fegten damals 374 Bomber über die Stadt hinweg. Bei diesem Angriff verloren allein in Schnetzenhausen 23 Flakhelfer im Alter von 16 bis 17 Jahren, vier Soldaten und 13 Zivilisten ihr Leben.