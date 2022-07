Windböe auf der A7: Wohnmobil kippt um

Auf der A7 ist am Dienstag ein Wohnmobil zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen von einer Windböe erfasst worden und anschließend umgekippt. Die 19-jährige Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 27 000 Euro. Gegen 10.30 Uhr war die junge Frau mit ihrem Wohnmobil in Richtung Süden unterwegs. Dabei überholte sie einen Lastwagen. Nach dem Überholvorgang wurde das Fahrzeug von einer Windböe erfasst und geriet ins Schlingern. Die Fahrerin verlor die Kontrolle. Das Fahrzeugdach streifte eine Betonsäule an einer Überführung und kippte nach links um. Das Wohnmobil schlitterte noch etwa 100 Meter weiter und kam an der Mittelleitplanke zum Stehen. Die Autobahn musste nach dem Unfall für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden.