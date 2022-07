„Wind in den Weiden“: Kinderkonzert mit der SHW-Bergkapelle

Wer schon immer wissen wollte, wie ein Ton aus der Klarinette kommt, warum die Posaune so einen komischen Zug hat oder warum Trompeter im Mittelalter die besten Schachspieler waren, der ist richtig beim Kinderkonzert „Wind in den Weiden“ der SHW-Bergkapelle Wasseralfingen am Sonntag, 17. Juli, um 11 Uhr in der Aula des Kopernikus-Gymnasiums Wasseralfingen. Der Eintritt ist frei.

Das sinfonische Blasorchester lädt alle Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern ein, die Welt der Instrumente und der Musik kennenzulernen. Rund um die Komposition „Wind in den Weiden“ des Niederländers Johan De Meij werden Jung und Alt viel über einzelne Instrumente, ihre Bedeutung und ihr Zusammenspiel erfahren. Dafür werden die Helden der Geschichte Ratty, die Ratte, Mole, der Maulwurf und der skurrile Mr. Toad, die Kröte, der SHW-Bergkapelle einen Besuch abstatten und den Musikerinnen und Musikern samt Dirigent auf den musikalischen Zahn fühlen. Gespannt dürfen die kleinen und großen Zuschauer darauf sein, wie die Welt der „Wind in den Weiden“-Erzählung zu Musik wird.

Doch sollen die Kinder nicht nur zuhören, sondern auch mitmachen und ausprobieren. Sie dürfen das Orchester während der Vorträge erkunden. Im Anschluss an die circa 30-minütige Vorstellung können alle Instrumente begutachtet und unter fachkundiger Anleitung auch ausprobiert werden. Zum Testen gibt es verschiedene Mundstücke, die sofort desinfiziert werden können.

Wer dann Appetit bekommen hat, ein Instrument zu lernen, kann das im Rahmen der Jugendausbildung bei der SHW-Bergkapelle machen. Nach den Sommerferien startet das neue Schuljahr, und die SHW-Bergkapelle bietet in Kooperation mit der Musikschule Aalen eine professionelle Instrumentalausbildung für Kinder ab acht Jahren an. Die „Steiger Minis“ als Einstiegsgruppe und dann das Jugendorchester bieten eine Ergänzung zum Instrumentalunterricht an. Schon nach circa einem halben Jahr Unterricht können die Schülerinnen und Schüler bei den „Steiger Minis“ erste Erfahrungen im Zusammenspiel sammeln, verspricht die SHW-Bergkapelle. Kleine Auftritte im Jahreslauf und ein außermusikalisches Programm runden die Jugendarbeit ab.

Auch jeden, der schon ein Blasinstrument oder Schlagzeug lernt, lädt die SHW-Bergkapelle ein, in einem ihrer Orchester der mitzumachen.