„Willkommen in THE LÄND“ längst auch auf der Ostalb verbreitet

Mysteriös mutet es an. Scheinbar überall hängen riesige Schilder, auf denen in Schwarz auf Gelb – die BVB-Fans dürften sich freuen – geschrieben steht: „Willkommen in THE LÄND“

Doch was soll das? Das fragen sich aktuell auch viele Bürger auf der Ostalb , denn auch hier sind die Schilder bereits weit verbreitet, wie auf unseren Bildern in der Lorcher Straße in Schwäbisch Gmünd oder an der Unterführung in Richtung Aalener Innenstadt, an der Robert-Bosch-Straße (gegenüber THW).

Und genau darum scheint es auch zu gehen, um Verwirrung zu stiften. Experten sprechen bei solchen Aktionen meist von „Guerilla-Marketing“

Wenn man sich aber an die Landeskampagne „Wir können alles, außer hochdeutsch“ zurückerinnert, dann ist es nicht mehr weit weg, auf die Landesregierung als Verursacher zu tippen. Und tatsächlich: Auf der Homepage der Kampagne (ja genau, hier gibt es eine eigene Internetpräsenz dazu) wird ein riesiger Countdown runtergezählt.

Noch hüllt sich das Staatsministerium zwar in Schweigen, obwohl es im Impressum recht deutlich hinterlegt ist. Der Countdown lässt auf diesen Freitag als Enthüllungsdatum schließen.

Stadtauswärts, an der Lorcher Straße in Schwäbisch Gmünd, kann man ein Plakat des Landes nicht verfehlen... (Foto: Lämmerhirt)

Sinngemäß soll es bei dieser Kampagne wohl darum gehen, dass Baden-Württemberg weiterhin ein guter Ort für internationale Fachkräfte ist und vor allem bleiben möchte. Die Bürger sind unterschiedlicher Meinung, wenn man sich nur die einschlägigen Kommentare in den Sozialen Medien im Internet anschaut.

Meinungen stark geteilt

Die einen finden es witzig und gelungen, die anderen eher albern und fehl am Platz. Aber auch das ist stets ein Kriterium beim Guerilla-Marketing – die Initiatoren dürfte es somit freuen. In einer ersten – ob der Teilnehmerzahl aber nicht repräsentativen – Umfrage auf dem Instagram-Channel der Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung verhält es sich ähnlich: fifty-fifty.

Am Freitag wird dann vermutlich der Ministerpräsident persönlich, Winfried Kretschmann, das Geheimnis um diese Kampagne lüften, so jedenfalls pfeifen es die Spatzen vom Dach. Man darf also weiterhin gespannt sein, zumindest noch einige Stunden.