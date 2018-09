Nur noch wenige Wochen und ein lang gehegter Traum geht für die Dewanger Bürger in Erfüllung. Der Welland-Markt ist auf der Zielgeraden und wird am 18. Oktober in der „Neuen Mitte“ des Aalener Stadtbezirks seine Pforten öffnen. Ende November soll hier auch die Ortsverwaltung einziehen.

Mit dem Dorfladen ist für Heinz Göhringer das Engagement der Genossenschaft Welland-Mitte allerdings noch nicht beendet. Wenn der Welland-Markt mit integriertem Welland-Café einmal angelaufen ist, schwebt dem Vorstandsmitglied ein Bürgertreff mit einer kleinen Gaststätte vor.

„Die Dewanger können es kaum erwarten. Immer wieder fragen sie nach, wann sie endlich in dem Welland-Markt einkaufen können“, sagt Heinz Göhringer beim Rundgang mit den „Aalener Nachrichten“ durch den 232 Quadratmeter großen Dorfladen. Von der Idee eines solchen, der Erarbeitung der ersten Konzepte und der Gründung der Genossenschaft seien bis zur Eröffnung am 18. Oktober immerhin vier Jahre ins Land gegangen. Um die Bürger, deren Begeisterung zu spüren sei, nicht noch weiter zu vertrösten, haben wir uns entschlossen, den Welland-Markt bereits vor der Fertigstellung des drumherum liegenden Dorfplatzes zu öffnen, der auch für Veranstaltungen genutzt und mit einem Brunnen und viel Grün aufgehübscht werden soll, sagt Göhringer.

Bauarbeiten für Dorfplatz haben endlich begonnen

Die Arbeiten für diesen haben am Mittwoch begonnen. Mit einer Fertigstellung des Platzes, in dessen Zuge unter anderem acht Parkplätze für den Welland-Markt geschaffen werden, rechnet Göhringer allerdings nicht vor Dezember. Auch wegen der umfangreichen Tiefbauarbeiten, bei denen Leitungen sowie Lampen, Verteilerkästen und E-Lade-Stationen aufwendig verlegt werden müssten.

Damit der Betrieb des Ladens und des Cafés ebenso wie die Anlieferung der Waren reibungslos vonstatten geht, habe die Stadt Aalen zugesagt, dass trotz der Baustelle ein begehbarer Zugang gewährleistet sei. Darüber hinaus habe die Aalener Wohnungsbau angeboten, dass Kunden die Tiefgaragenplätze nutzen können, die bis zur Fertigstellung der 15 Wohnungen Ende des Jahres erst einmal nicht von den Eigentürmern oder Mietern benötigt werden.

Die Arbeiten im Dorfladen, dessen Verkaufsfläche mit 220 Quadratmetern Platz für 2500 Artikel bietet, laufen seit vier Wochen auf Hochtouren. Die Einrichtung ist bereits aufgebaut, die Kühlschränke, Tiefkühltheke und die Bedientheke stehen. Auch die Regale sind montiert und warten ebenso wie der Kühlraum darauf, gefüllt zu werden. 65 000 Euro habe die Einrichtung gekostet. Allein die Kühlzelle sei mit 10 000 Euro zu Buche geschlagen. „Von den Kosten übernimmt das Land rund 15 000 Euro“, sagt Göhringer.

An Ort und Stelle steht auch bereits die Wand, die den Laden von dem Café abgrenzen wird und deren Fächer Dewanger Vereine nutzen könnten, um hier Aufnahmeanträge oder Informationsmaterial zu platzieren. Maximal 20 Gäste werden im Welland-Café Platz finden, das auch in Form von Veranstaltungen unter dem Motto Welland-Treff einbezogen werden soll. Göhringer denkt etwa an Kartenspielabende, Aktionen für Kinder oder Verköstigungen der regionalen Anbieter, die den Welland-Markt künftig beliefern werden. Austauschen können sich die Dewanger auch auf einer Terrasse im Außenbereich des Cafés. Für größere Veranstaltungen wie Lesungen oder Infoabende unter dem Slogan Welland-Kultur könne der neue lichtdurchflutete Sitzungs- und Bürgersaal der Ortsverwaltung im ersten Stock genutzt werden.

Mit Blick auf das Sortiment soll sich der Dorfladen von Supermärkten oder Tante-Emma-Läden abheben. Neben Dingen des täglichen Bedarfs sollen im Welland-Markt frische Nahrungsmittel erhältlich sein, die von regionalen Erzeugern bezogen werden, sagt Göhringer. Obst und Gemüse komme aus Lautern und aus dem Remstal, Backwaren werden von der Aalener Bäckerei Walter zweimal täglich angeliefert. Viel Wert würde auch auf Nachhaltigkeit und fair gehandelte Artikel gelegt. So werde etwa der Kaffee oder Kakao vom Eine-Welt-Laden in Aalen bezogen. Fleisch wird es im Welland-Markt nicht geben. Die abgepackte Wurst werde von der hiesigen Metzgerei Kohl geliefert. Auch Getränke soll es nur in abgespeckter Form geben, um dem Getränkemarkt Bäuerle im Ort keine Konkurrenz zu machen, sagt Göhringer.

Hol- und Bringservice für ältere Bürger

Betrieben werden soll der Welland-Markt von sechs angestellten Kräften, darunter einer Marktleiterin, die zum 1. Oktober eingestellt werden. Unterstützt werden diese von Ehrenamtlichen, die sich bereits dazu bereit erklärt hätten, im Laden mitzuhelfen. Dieser soll vorerst von Montag bis Freitag von 6.30 bis 19 Uhr geöffnet sein, am Samstag von 7 bis 14 Uhr und am Sonntag von 8 bis 11 Uhr, sagt Göhringer. Für ältere Dewanger werde darüber hinaus ein Hol- und Bringservice eingerichtet, der ihnen die Einkäufe, die sie telefonisch bestellen, nach Hause bringt oder der sie abholt, damit sie eigenständig im Laden einkaufen können. Martin Diemer hätte bereits vier engagierte Bürger an der Hand. Einer würde diese Aufgabe sogar per Fahrrad erledigen, ist Göhringer stolz auf das Engagement der Dewanger.

Dass der Dorfladen angenommen wird, davon ist er überzeugt. 491 Bürger seien mittlerweile Mitglied in der Genossenschaft. Und ihren Beitritt hätten sie ja mit dem Erwerb von Anteilen nicht erklärt, wenn sie nicht an das Projekt glauben würden und hier künftig nur die vergessene Hefe oder Milch einkaufen, sagt Göhringer, der sich sicher ist, dass die noch im Laden fehlende Kasse klingeln wird.