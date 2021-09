Willkommen für Sven Mielke

Sven Mielke hat seinen Dienst als neuer Leiter des Treffpunkts Rötenberg angetreten. Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann begrüßte ihn offiziell als Nachfolger von Kirsten Helmecke. Gemeinsam mit dem fünfköpfigen Mitarbeiterteam wird Mielke für die Stadtteilarbeit und das Angebot im Treffpunkt verantwortlich zeichnen.

„Wir sind froh und dankbar, dass Sie jetzt an Bord sind und die seit acht Monaten vakante Leitungsposition nun wieder besetzt werden konnte“, freute sich Ehrmann. Das Quartier Rötenberg und das Wohlergehen der Menschen in diesem Wohnbezirk seien der Stadt Aalen stets ein wichtiges Anliegen und so sei man immer bestrebt, die Wohn- und Aufenthaltsqualität gemeinsam mit der Anwohnerschaft noch weiter zu verbessern. Eine wichtige Aufgabe, an der auch der neue Leiter und das Stadtteilzentrum einen wichtigen Anteil hätten, so Ehrmann.

Mielke bedankte sich für das Willkommen und die Chance für den Berufsstart. Es seien große Fußstapfen, in die er nun trete, bekannte der 30-jährige, der seine Ausbildung zum Heim- und Jugenderzieher bei der Stadt Aalen in diesem Jahr mit Erfolg abgeschlossen hat. Er sei dankbar für die Unterstützung durch das „Schwarmwissen“ des bewährten Mitarbeiterteams des Treffpunkts, darunter Sabahat Genc, die seit 13 Jahren als Sozialberaterin für viele Menschen im Rötenberg wichtige Ansprechpartnerin sei. Stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Rötenberger zu haben, verspricht auch Sven Mielke. Zudem will er die mediale Präsenz der Einrichtung weiter ausbauen, die Netzwerkarbeit intensivieren und so den bereits im Gange befindlichen Imagewechsel des Quartiers weiter befördern. Weitere Schwerpunkte will der 30jährige vor allem in der Kinder und Jugendarbeit setzen und vor allem die pädagogische Arbeit im Treffpunkt wieder aufnehmen. Auch das Mittagstischangebot „Tischlein deck dich“ soll wieder etabliert werden, sobald es Corona zulässt.

Auch Bernhard Richter und Günter Höschle begrüßten den neuen Treffpunktleiter in ihrer Funktion als Vorsitzender und Stellvertreter des Fördervereins Rötenberg.