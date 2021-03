Willkommen für den neuen Pfarrer

In einem feierlichen Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Fachsenfeld hat Dekan Ralf Drescher Pfarrer Kevin Stier-Simon mit dem Pfarrdienst in Fachsenfeld und Dewangen beauftragt. Drescher begrüßte den aus Nürnberg stammenden Pfarrer und seine Frau Andrea Stier im „Grenzgebiet“ von Schwaben und Franken mit herzlichen Worten.

„Mit dem Kirchenbezirk Aalen haben Sie ganz sicher einen der schönsten aller Kirchenbezirke gewählt und mit der Ostalb und dem Ostalbkreis eine der attraktivsten Regionen im Land sowieso“, sagte der Dekan. Drescher überbrachte die Grüße des Schuldekans Harry Jungbauer und des Vorsitzenden der Bezirkssynode, Heinz Schmidt. Die Grüße der Kirchengemeinde Fachsenfeld-Dewangen entbot der Kirchengemeinderatsvorsitzende Gottfried Steinmann dem neuen Pfarrer.

Pfarrer Kevin Stier-Simon stellte sich der Gemeinde vor. In seiner ersten Predigt ging er auf das Bild der Kinder des Lichts im Epheserbrief ein. Durch die Heilstat Jesu am Kreuz scheine das göttliche Licht auf die Kinder des Lichts, so der neue Pfarrer. Auf dieser Grundlage rief Stier-Simon dazu auf, „immer das Beste aus der Zeit zu machen, auch und gerade wenn es schwierig erscheint“.

Nach dem Gottesdienst begrüßte die Fachsenfelder Ortsvorsteherin Sabine Kollmann den neuen Pfarrer, auch im Namen von Oberbürgermeister Thilo Rentschler und der Ortsvorsteherin von Dewangen, Andrea Zeißler. Sie lud ihn und seine Frau zu Wanderungen rund um Aalen herum ein. Eine Bläserformation spielte überraschend zum Auszug aus der Kirche.