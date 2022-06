Wilhelmstraße ist noch bis Ende Juli dicht

Irgendwie haben sich die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, die normalerweise täglich auf der Wilhelmstraße zwischen Wasseralfingen und Aalen unterwegs sind, inzwischen daran gewöhnt, dass ihnen dieser Weg verwehrt ist und sie auf andere Routen ausweichen müssen. Und zugleich sehnen sie doch wieder die Normalität herbei, sprich die Wiederöffnung der Wilhelmstraße zwischen der Auguste-Kessler-Straße bei SHW und dem Kreisverkehr bei der Wasseralfinger Löwenbrauerei. Das wird nach derzeitigem Stand allerdings erst Ende Juli der Fall sein. Weshalb die umfangreichen Bauarbeiten der Aalener Stadtwerke auf dem knapp einen Kilometer langen Straßenstück jetzt nochmals einen Monat länger dauern, dafür gibt es mehrere Gründe.

Seit Ende September vergangenen Jahres ist die Wilhelmstraße in diesem Abschnitt voll gesperrt. Grund sind umfangreiche Bauarbeiten der Stadtwerke Aalen zur Erneuerung der Abwasserkanäle und Wasserleitungen. Als Ausweichrouten stehen dem Fahrzeugverkehr die Strecke über die Stiewing- und die Friedrichstraße, vorbei am Berufsschulzentrum, oder die Trasse parallel zur Bahnlinie, vom Alfing, vorbei am Rötenberg und entlang des Hirschbachs bis zur Hochbrücke, zur Verfügung. An deren Ostrampe laufen allerdings ebenfalls große Bauarbeiten der Stadt, in dieser Woche ist die Ostrampe ganz gesperrt. Wegen der Pfingstferien entfällt dafür auf der Route Stiewingstraße in dieser Woche noch der tägliche „Verkehrsstress“ rund ums Berufsschulzentrum.

Dass die Bauarbeiten in der Wilhelmstraße bereits Ende Mai abgeschlossen sein würden, das sei immer nur die „Kommunikation von anderer Seite aus“ gewesen, sagt Igor Dimitrijoski, der Leiter Marketing und Kommunikation der Stadtwerke Aalen. Die Stadtwerke selbst hätten die Bauarbeiten von Anfang an bis Ende Juni konzipiert. Dass es nun aber doch Ende Juli werden wird, bis sie abgeschlossen sein werden und die Wilhelmstraße wieder durchgehend befahrbar sein wird, dafür nennt Dimitrijoski mehrere Gründe.

Zum einen hätten sich verschiedene Anlieger im Zuge der Bauarbeiten zusätzlich noch einen Gasanschluss gewünscht. Einige Firmen hätten zudem den Wunsch gehabt, dass ihnen höhere Gaskapazitäten zur Verfügung gestellt werden. Auch dafür habe man die baulichen und technischen Voraussetzungen schaffen müssen. Zum anderen hätten sich verschiedene Notwendigkeiten erst offenbart, als man den Boden geöffnet habe. Ein Teil des Abwassers etwa floss im alten Kanal bislang in Richtung Wasseralfingen. Künftig werden alle Abwässer aus diesem Straßenabschnitt direkt zur Kläranlage im Hasennest gelangen. Weil die Hausanschlüsse aber tiefer lagen als der Kanal, musste ein neues Pumpwerk in den Boden eingebaut werden. Das habe sich aber erst nach Beginn der Bauarbeiten herausgestellt, sagt Dimitrijoski.

Als weiteren Grund für die längere Bauzeit nennt er den Wunsch des Energieversorgers EnBW ODR, Leerrohre in Richtung seines Umspannwerks an der Wilhelmstraße zu verlegen. Ein Wunsch, den die Stadtwerke gerne erfüllt hätten. Außerdem sei die Beschaffenheit des Untergrunds unter der Asphaltdecke an manchen Stellen nicht gut gewesen und habe ausgebessert werden müssen. Schließlich sei vor allem Ende vergangenen Jahres ein Teil der Bauarbeiter der beauftragten Baufirma Hans Fuchs aus Ellwangen an Corona erkrankt gewesen und teilweise länger ausgefallen. „Ich will aber auch betonen, dass die Baufirma regelmäßig mit sehr viel Personal vor Ort war“, widerspricht Dimitrijoski Kritik aus dem Wasseralfinger Ortschaftsrat, auf der Baustelle tue sich phasenweise gar nichts. „Aber auch Bauarbeiter haben mal Mittagspause oder Feierabend“, schiebt der Sprecher der Stadtwerke noch nach.

Im bislang gesperrten Abschnitt der Wilhelmstraße laufen derzeit die Belagsarbeiten. Seit einigen Tagen zusätzlich gesperrt ist in Teilen die Auguste-Kessler-Straße im Bereich Aldi, Querung Wilhelmstraße und SHW Automotive. Hier werden laut Dimitrijoski nicht nur, wie geplant, neue Gasleitungen verlegt, hier müsse auch ein altes Gewirr aus Wasser- und Abwasserrohren „entflochten“ werden, die teilweise auch über privaten Grund verlaufen, künftig aber ausschließlich auf öffentlichem Grund verlegt würden. Auch dabei habe sich manches erst offenbart, nachdem man den Boden geöffnet habe, sagt Dimitrijoski.

Dass eine Baustelle diesen Ausmaßes in einem Straßenabschnitt mit dieser Bedeutung gelegentlich auch für Unmut und für emotionale Reaktionen sorgt, „dass verstehe ich voll und ganz“, meint der Sprecher der Stadtwerke weiter. Macht zugleich aber auch deutlich, dass es bei solchen Baumaßnahmen letztlich um nichts anderes als um die Versorgungssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger gehe. Und wie wichtig Versorgungssicherheit sei, das könne man derzeit täglich hören und erfahren. Schließlich betont Dimitrijoski auch, dass alle Anlieger und Firmen im gesperrten Abschnitt der Wilhelmstraße bislang stets von einer Seite aus erreichbar gewesen seien. Wenn sich die Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme nun um einen Monat verzögere, so halte er das angesichts des Umfangs der Bauarbeiten immer noch für eine vertretbare Dimension.