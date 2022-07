Wilhelmstraße: Gemeinderäte kritisieren „Asphaltwüste“

Der neue Belag der kürzlich wieder freigegebenen verkehrswichtigen Wilhelmstraße zwischen Aalen und Wasseralfingen stößt etlichen im Gemeinderat sauer auf. Vor allem die Grünen-Fraktion nennt sie eine „Asphaltwüste“ und spricht von einer „brachialen Komplettversiegelung“. Carmen Venus moniert außerdem den fehlenden kombinierten Fuß- und Radweg. Auch Vertreter der anderen Fraktionen sehen das ähnlich. Positiv vermerkt wurde immerhin, dass die Straße nach etwa zehn Monaten Bauzeit wieder offen ist. Im Gremium herrscht aber auch Selbstkritik: Schließlich habe man den Straßenbelag „so bestellt“.

Zum Hintergrund: Wegen den maroden sehr alten Kanälen in diesem Bereich war dringender Handlungsbedarf. Sowohl beim Abwasser wie auch bei den Frischwasserleitungen. Die Arbeiten erwiesen sich als sehr komplex wegen der verschiedenen Kanalleitungen und dem deutlich schlechteren als ursprünglich zu erwarteten Zustand. Für die Kanalsanierung waren die Stadtwerke zuständig, die Stadt für die neue Asphaltoberfläche. Eigentlich ging es im Gemeinderat um die Zustimmung der Mehrkosten von rund 200 000 Euro (Gesamtkosten 530 000 Euro), doch die wurden in der Diskussion zur Marginalie.

Aalens Oberbürgermeister hatte an den Beschluss im Umweltausschuss im Januar 2021 erinnert, der die Erneuerung der Asphaltdecke vorsah. Heute, so Frederick Brütting, würde man den Beschluss anders bewerten. Tatsächlich hätte man mit mehr Begrünung wie etwa Baumquartieren und einer anderen Aufteilung „mehr Qualität“ der Straße erreichen können. Venus hatte unter anderem moniert, dass gerade jetzt bei dem heißen Wetter die Anwohner noch mehr unter dem sich aufheizenden schwarzen Belag leiden würden als vor der Sanierung.

Auch Thomas Wagenblast (CDU) sprach von einem „städtebaulichen Fehler“, aber man habe eben gemeinsam den Auftrag erteilt. Und es gebe noch mehr solcher „Asphaltwüsten“ in der Stadt, etwa die Stuttgarter Straße. Bei den Straßen sollte man künftig stärker das Baumpflanzprogramm mit einbeziehen. Die „Holperpiste“ sei zum Glück saniert, freute sich Andrea Hatam (SPD), aber sie räumte ein, „es sind Fehler gemacht worden“. Dass Baumquartiere angelegt werden, sei für sie eigentlich eine Selbstverständlichkeit gewesen. Sie hofft, dass man nun dennoch „so viel wie möglich“ begrünen könne. Im Bereich der Löwenbrauerei fehlt sogar ein neuer Belag, stellte Claus Albrecht (Freie Wähler) fest und in diesem Abschnitt bestehe nach wie vor eine „Buckelpiste“. Dieser Teil, erklärte Brütting, war nicht im Umfang der Sanierung enthalten.

„Wie haben leider das, was wir bestellt haben“ stellte Josef Anton Fuchs (CDU) fest, das Ergebnis „gefällt keinem von uns“. Die Sanierung an sich sei angesichts der maroden und alten Kanäle dringend notwendig gewesen, vor allem auch wegen des Hochwasserschutzes. Das Ganze fasste Michael Fleischer (Grüne) so zusammen: Es sei „unglücklich gelaufen.“ Er erinnerte daran, dass die Sanierung wegen der Corona-Situation per Umlaufbeschluss auf den Weg gebracht worden sei.

Wilhelmstraße ist auch in den sozialen Medien ein Thema

Bereits vor der Sitzung des Gemeinderats ist die am 13. Juli wieder geöffnete Wilhelmstraße bei den Bürgern Thema gewesen. Eifrig diskutiert darüber wurde auch in den sozialen Medien wie in der Facebookgruppe „Du weißt, dass Du aus Aalen bist“.

„Die Wilhelmstraße in Wasseralfingen war doch jetzt eine gefühlte Ewigkeit gesperrt. Was wurde denn da gemacht? Ich weiß, neue Leitungen. Aber der Belag von Fahrbahn, Geh- und Radweg sieht immer noch genauso sanierungsbedürftig aus wie vorher“, schreibt ein User und stößt damit auf Zustimmung. Für so manchen sei die Sanierung eine Fehlplanung. „Was ist mit der Fahrbahnmarkierung?“ „Warum wurde der Radweg nicht mehr aufgezeichnet?“ Um diese Versäumnisse nachzuholen, werde die Straße bestimmt erneut für ein paar Monate komplett gesperrt, prophezeit eine Userin.