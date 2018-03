Wildschwein Olaf wird zu Wurst verarbeitet

Dem tragischen Ende seines jungen Keilers Olaf, der am Dienstag von der Polizei beim Ostalb-Klinikum getötet worden war, will sein Besitzer Alfred Roder am Ende doch noch eine gute Seite abgewinnen.

Er hat beschlossen, aus dem Fleisch des toten Tieres auf eigene Kosten Wildschwein-Bratwürste herstellen zu lassen und den Erlös aus deren Verkauf dann der Aktion „Drachenkinder“ von Radio 7 zu spenden.

Eine Familie aus Weißenhorn zog das kleine Wildschwein groß, nachdem seine Mutter erschossen worden war. Jetzt ist Olaf das gleiche Schicksal widerfahren.

Ob Roder selbst für den durch seinen ausgebüxten Olaf ausgelösten Polizeieinsatz (-> zum Video) zur Kasse gebeten wird, müsse geprüft werden, sagt Rudolf Biehlmaier, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen. Grundsätzlich bestehe die Möglichkeit, solche Einsätze in Rechnung zu stellen. Ob die Bedingungen in diesem Fall dafür vorliegen, stehe aber noch nicht fest, so Biehlmaier.

Roder hielt das Tier in seinem Gehege am Fuße des Wasseralfinger Katzenbuckels als zahmes, an Menschen gewöhntes Tier.