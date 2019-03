WildOne rocken im Ostertag

Die zwölfköpfige Coverrockband WildOne tritt am Samstag, 30. März, um 20 Uhr im Ostertag Aalen auf. Vorgruppe sind The Quips aus Oberkochen.

„Music is not what I do, it’s who I am…“. Dieses Motto beherzigen auch die Musiker der Coverrock-Formation WildOne, einer zwölköpfigen Band mit Musikern aus dem Ostalbkreis. Spielfreude, Bühnenpräsenz und eine zusammengewachsene Musikergemeinschaft: All dies lässt die Formation Auftritt für Auftritt das Publikum live miterleben.

WildOne spielen nach dem Motto: Wer hier noch ruhig steht….tanzt aus der Reihe. WildOne, das sind zwölf Musiker mit sechs Vokalisten im Chor- und Leadgesang, einer kraftvolle Rhythmussektion und einem vierköpfigen Bläsersatz. Mit dieser Besetzung heben sie sich deutlich von anderen Bands ab und machen dies auch mit ihrem einzigartigen Musikstil deutlich.

Von Welthits über Rockklassiker bis hin zu aktuellen Chartbreakern: Bei einem WildOne-Konzert werden durchweg Knaller gespielt, die das Publikum von einer Coverrockband erwarten darf.

Besetzung: Thorsten Hammer (Gesang), Martina Lietze (Gesang), Walter Heldt (Keyboard, Orgel, Gesang), Johannes Stumpp (Schlagzeug), Michael Leising (Bass), Klaus Böhm (Gitarre), Beate Heldt (Backgroundchor), Ute Kiener (Backgroundchor), Patrick Weber (Posaune), Patrick Schips (Bariton-Saxofon), Kevin Zander (Tenor-Saxofon), Jürgen Schenk (Trompete).

Die junge Formation The Quips aus Oberkochen, der Musikschule Oberkochen-Königsbronn entwachsen, tritt an mit Jonas Esslinger (Gesang, Gitarre), Anais Bustaus (Gesang), Paul Rathgeb (Gitarre), Chris Anderson (Bass) und Fabian Grimm (Schlagzeug).