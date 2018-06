Wildenten schlüpfen auf dem Dach des Mercatura

Auf der Dachterrasse des Merkaturazentrums hat eine Wildente gebrütet und zehn kleinen Entchen zum Leben verholfen. Die Bewohner der Penthouse-Wohnungen erfreuten sich am Anblick dieser niedlichen Entenküken, andererseits waren sie aber auch besorgt darüber, wie es mit den Tierchen weiter gehen soll. Vergangenes Jahr hatte auf diesem Dach auch eine Ente elf Jungtiere ausgebrütet, aber innerhalb weniger Tage war eines nach dem anderen verschwunden. Das Dach bot wohl zu wenig Nahrung, so dass die geschwächten Entenbabys leichte Beute für Elstern und Rabenkrähen wurden.

Eine Bewohnerin der Dachterrasse suchte deshalb Rat und Hilfe beim Nabu-Mann Reinhard Bretzger. Umgehend versuchte er mit Hilfe von Sohn Guido und Enkel Jonas die ganze Entenfamilie umzusetzen. Nach einigem Suchen hat Jonas das kleine Häufchen von Enten in einem Winkel entdeckt. Ohne die Tiere in Panik zu versetzen, hat Reinhard Bretzger mit viel Routine und Erfahrung die Entenmutter gefasst und in einen mitgebrachten Karton gesetzt. Die kleinen Entchen einzufangen, war indes kein Problem für Guido und Jonas Bretzger. Im Einlaufbereich des Taufbaches in den Kocher wurde die ganze Familie entlassen. Sofort stürzten sich dort zwei liebestolle Erpel auf die Entenmutter und wollten sie zur „Hochzeit“ zwingen. Die Nabu-Leute mussten hier eingreifen und die beiden „Don Juane“ von ihrem Tun abhalten. Schließlich konnten Entenmutter und ihre Kinder eng beieinander im flachen Wasser weiterschwimmen.