Wilde Müllablagerung: Wer kann Hinweise geben?

Am Glascontainerplatz Karl-Kessler-Straße/Steinstraße wurde am 6. Juli eine wilde Müllablagerung in Form von drei großen blauen Säcken festgestellt. Das hat die Stadt Aalen mitgeteilt. Der Inhalt lässt auf eine Feier schließen, die kurz zuvor stattgefunden haben muss; insbesondere deshalb, da die Säcke Papiertischdecken und Essensreste enthielten. Auch konnte Deko in Form von Servietten-Anhängern mit Namen festgestellt werden.

Die Stadt bittet jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Auch deshalb, da es an dieser Stelle regelmäßig zu wilden Müllablagerungen kommt. Wer hat Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf mögliche Verursacher geben? Informationen bitte an das Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung unter der Telefonnummer 07361 / 52-1109.