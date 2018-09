Wiggins besteht Medizincheck nicht

Basketball-Bundesligist HAKRO Merlins Crailsheim müssen von der Verpflichtung des Spielers Doug Wiggins wieder Abstand nehmen.

Der US-Amerikaner bestand unmittelbar nach seiner Ankunft in Deutschland den obligatorischen Medical Check nicht. Der 30-jährige US-Amerikaner, der die Aufbauposition im Team von Tuomas Iisalo ergänzen sollte, war am Dienstagmorgen in Stuttgart gelandet und unmittelbar zum Medizincheck gebracht worden. Merlins-Sportdirektor Ingo Enskat: „Das Ärgerliche ist die verlorene Zeit. Jetzt werden wir den Markt weiter sondieren und dann die nächsten Optionen in Angriff nehmen.“