Eine Wiesenegge, die sich vom Traktor gelöst hat, hat einen Schaden an mehreren Autos verursacht.

Ein 70-jähriger Traktorfahrer war am Donnerstagnachmittag auf der Elchinger Bahnhofstraße in Richtung Neresheim unterwegs. Dabei löste sich gegen 13.15 Uhr ein Teil der angehängten Wiesenegge. Dadurch wurden zwei entgegenkommende Fahrzeuge beschädigt und so ein gesamter Schaden von etwa 10 000 Euro angerichtet.