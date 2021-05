Wieling trainert Handballer der Sportallianz

„Hand in Hand“, dies ist seit 2019 das Motto der bestehenden Partnerschaft zwischen dem Handball-Bundesligaverein TVB-Stuttgart und den Handballern der Aalener Sportallianz. Bisher konnten in der vergangenen Saison keine gemeinsamen Aktionen in Präsenz stattfinden, auch die lang Geplante Trainingseinheit mit einem aktuellen Spieler der Bundesligamannschaft musste immer wieder verschoben werden. Doch nun fand die Trainingseinheit per Live-Stream statt.

Tim Wieling, der Rechtsaußen vom TVB, leitet eine professionelle, kurzweilige Trainingseinheit. Vor allem mal wieder mit einem Handball zu trainieren motivierte die Teilnehmer.

In dem anschließenden Gespräch erlaubte Tim Wieling interessante Einblicke in das Leben eines Handballprofis. Nicht nur die gelernten Tricks werden den Handballern daher in Erinnerung bleiben.