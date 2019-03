Wieland Backes trifft auf Markus Grill

Wieland Backes, Erfinder und langjähriger Moderator der SWR-Fernsehsendung „Nachtcafé“ trifft auf den Investigativjournalisten Markus Grill. In der Reihe „wortgewaltig“ kommen die Meister der unterschiedlichen journalistischen Genres – hier niveauvolle Unterhaltung – hier Enthüllungsjournalismus – ins Plaudern. Am Dienstag, 2. April, findet das öffentliche Gespräch „Bis auf den Grund“ um 19 Uhr in der Stadthalle Aalen statt.

Ende 2018 enthüllten NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung die „Implant Files“. Journalisten deckten auf, dass Patienten häufig unzureichend getestete Medizinprodukte implantiert wurden. Der aus Wasseralfingen stammende Markus Grill war Teil dieses weltweiten Rechercheteams. Er gehört zu den namhaften investigativen Journalisten Deutschlands und leitet das Berliner Büro der Investigativressorts von NDR und WDR, das mit der Süddeutschen Zeitung kooperiert.

Grill gewährt im Gespräch mit dem Stuttgarter Journalisten Wieland Backes Einblick hinter die Kulissen. Wie funktioniert eine solche globale Zusammenarbeit von 250 Journalisten aus 36 Ländern? Was bedeutet es, international zu arbeiten, welche Informationskanäle gibt es? Wie finden Investigativjournalisten ihre Themen? Was unterscheidet die weltweite Recherche von der Arbeit einer Lokalredaktion?

Backes und Grill werden sich auch über die Rolle des Journalismus im Allgemeinen unterhalten. Sind Medien noch die vierte Gewalt im Staat? Haben die Sozialen Medien den Journalismus verändert?