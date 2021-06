Wiedergewählt: Manfred Pawlita bleibt WLSB-Vizepräsident

Am vergangenen Samstag fand der erste digitale Sportbundtag des Württembergischen Landessportbund (WLSB) statt. Dabei wurden die Mitglieder des Präsidiums und des Vorstandes neu gewählt. Manfred Pawlita, Vorsitzender des Sportkreises Ostalb, wurde dabei als Vizepräsident Sportkreise und Mitgliedsvereine in seinem Amt bestätigt.

Seit 2012 begleitet der Sportkreischef diese Funktion im engsten Führungszirkel des Dachverbandes des württembergischen Sports. Bereits seit 1998 – in seinem ersten Jahr als Vorsitzender des Sportkreises Ostalb – ist er Mitglied des WLSB-Vorstandes. Damit bleibt er auch für die nächsten vier Jahre Sprecher der Württembergischen Sportkreise und aller Mitgliedsvereine im WLSB. In der Funktion als Vizepräsident ist er zugleich Vorsitzender der zweimal jährlich stattfindenden Vollversammlung der 24 Sportkreise und der weiteren 24 Vereins-Vertreter aus den Sportkreisen. Manfred Pawlita steht darüber hinaus dem Arbeitskreis der Sportkreise und Vereine vor. Dessen sieben weitere Mitglieder sind zugleich Mitglieder des WLSB-Vorstandes. Dieser Arbeitskreis ist für die laufenden Geschäfte zwischen den beiden stets richtungsweisenden Vollversammlungen zuständig und bereitet für die Sportkreise und Mitgliedsvereine die Vorstandssitzungen aus Sicht dieser Säule des WLSB vor.

„Eigentlich wollte ich ja schon aufhören, aber inmitten einer solchen Krise haben mich sehr viele Freundinnen und Freunde aus dem WLSB nachhaltig aufgefordert und gebeten weiterzumachen“, sagt Pawlita zu seiner Wiederwahl.

Pawlita spricht in diesem Zusammenhang von der neuen WLSB-Aktion „Auf geht`s – Vereint aus der Krise“. „Derzeit bereiten wir Handlungsempfehlungen, Tipps, Lösungsansätze in vier Expertenrunden (Sportstätten, Ehrenamt, Angebote und Finanzen) vor. Wir arbeiten dabei auf Basis der Ergebnisse der dritten Vereinsumfrage in diesem Frühjahr. Die Antworten der vielen Vereine sind also die Grundlage. Präsident Andreas Felchle hat in seiner Ansprache deutlich gemacht, worum es geht: Gesundheitsaspekte, wir Vereine stehen für das Wir in unserer Gesellschaft und gegen die Vereinsamung, es geht um körperliche und seelische Aspekte, es geht um den „Pandemie-Bewegungsmangel“. Wir im WLSB und in den Sportkreisen verstehen uns dabei nach wie vor als Dienstleister für unsere Sportvereine.“ Pawlita ist sich sicher, dass im Ostalbkreis diese Ergebnisse bereits im September vorgestellt werden können.

„Neben dem Krisenmanagement in den vergangenen 16 Monaten haben wir einen guten Förder-Solidarpakt IV für die Vereinsförderung mit dem Land für 2022 bis 2026 abschließen können. Und mit dem ersten Runden Tisch auf Initiative unseres WLSB mit unserer neuen „Sportministerin“ Frau Schopper am vergangenen Donnerstag, haben wir endlich eine schon lange von uns geforderte Gesprächsplattform erhalten. Das wird helfen, dass sich gemachte Fehler in den Verordnungen nicht wiederholen. Jetzt geht es darum, dass wir so viel Sport als möglich anbieten und Kinder, Jugendliche und alle weiteren Mitglieder wieder für Sport im Verein begeistern.

Mit dem Schwäbisch Gmünder Kreisoberschützenmeister Reinhard Mangold als Schatzmeister des Württembergischen Schützenverbandes, ist es einem weiteren Ehrenamtlichen aus dem Sportkreis Ostalb gelungen, gewählt zu werden. Er wurde am Samstag in den WLSB Vorstand als Vertreter der Mitgliedsverbände gewählt. Pawlita freut sich auf die Zusammenarbeit mit einem langjährigen Weggefährten aus dem Ostalbkreis.