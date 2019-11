Wiederaufnahme von „All das Schöne“

Die Suche nach dem Glück am Aalener Stadttheater geht am Sonntag, 17. November, um 19 Uhr im Wi.Z (Foyer 4. Stock) weiter. Dann sieht man Gregor Weisgerber in „All das Schöne“ (Regie: Jonathan Giele) wieder in der Rolle des kleinen Jungen, der nach dem Selbstmordversuch seiner Mutter beginnt, eine Liste für sie zu führen mit Dingen, die das Leben lebenswert machen. Dazu gehören Eiscreme, Wasserschlachten und länger aufbleiben dürfen als sonst, um fernzusehen. Autor Duncan Macmillan befasst sich in seinem Ein-Personen-Stück mit der Volkskrankheit Depression aus der Sicht von Angehörigen. Im Anschluss spricht Dramaturgin Tina Brüggemann mit dem Sozialpädagogen Werner Seitz über Depressionen. Karten: Telefon 07361/ 522 600. Weitere Termine: 29. und 30. November, 20 Uhr. Foto: Theater Aalen/Peter Schlipf