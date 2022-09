Wieder mehr Azubis in der Region

Die Abschlussbilanz für das Ausbildungsjahr 2022 in den bei der IHK Ostwürttemberg eingetragenen Berufen fällt nach dem pandemiebedingten Rückgang der Jahre 2020 und 2021 wieder positiv aus. 1531 Jugendliche haben sich für eine gewerblich-technische oder eine kaufmännische Ausbildung entschieden, teilt die IHK in einem Schreiben mit. Das entspricht einem Plus von 7,1 Prozent im Vergleich zu 2021 mit damals 1429 neu eingetragenen Ausbildungsverträgen. Regionaler Lichtblick: Nach zwei negativen Jahren haben mit einem Plus von 95 Ausbildungsverhältnissen oder 23 Prozent die Metallberufe wieder deutlich zugelegt.

In der pandemiebedingt stark beeinträchtigen Hotel- und Gastronomiebranche konnten die Ausbildungszahlen um 46 Prozent erheblich gesteigert werden. Das Gesamtniveau von 2019 konnte insgesamt nicht erreicht werden. Damals wurden zum Stichtag 1. September 1734 Ausbildungsverträge eingetragen. Das Minus gegenüber 2019 fällt mit 11,7 Prozent nicht mehr so deutlich wie noch im vergangenen Jahr aus. Damals war ein Rückgang von 17,6 Prozent festzustellen gewesen.