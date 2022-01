Wieder Impfaktion in der Aalener Stadthalle: Nun sind die Jüngeren an der Reihe

Die bereits erprobten Ehrenamtlichen der Ortsvereine der Region, darunter Aalen, Essingen und Unterkochen sowie die Bergwacht und die Sanitäterstaffel von Zeiss, also der Kocher-Rems-Verbund, werden an diesem Samstag ihre bereits dritte größer angelegte Impfaktion in die Tat umsetzen.

Von 8 bis 17 Uhr richtet sich diese Impfaktion diesmal für alle jüngeren Impfwilligen, da man rund 600 Dosen des Biontec-Impfstoffs habe, so Matthias Wagner, Kreis-Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Aalen.

Jüngere sollen nicht mehr weggeschickt werden

Tatsächlich mussten bei der ersten Impfaktion im Dezember noch zahlreiche Jugendliche und junge Erwachsene abgewiesen werden, da nicht genügend Biontec vorrätig gewesen war. Diese Knappheit herrschte auch noch bei der zweiten Aktion zu Beginn des Jahres im Aalener Rathaus vor, weswegen die Initiatoren diese schließlich kurzerhand als große Booster-Impfung für Bürgerinnen und Bürger über 30 Jahre angeboten hatten.

Moderna gab es ausreichend und das empfiehlt die Ständige Impfkommission eher. „Diese dritte Impfaktion nun richtet sich speziell an die Jüngeren. Es hat uns auch nicht gefallen, dass wir einige nach Hause schicken mussten“, sagt Matthias Wagner, Kreisgeschäftsführer des DRK-Kreisverbands Aalen.

Auch Moderna ist genügend vorhanden

Für rund 600 Impfwillige jüngeren Alters wäre Biontec vorrätig, dazu kommen rund 200 Dosen Moderna. Damit streben die Initiatoren diesmal nicht die 1000 Impfungen an wie bei den vergangenen Impfaktionen. „Die Nachfrage ist durch das Angebot gesättigt. Es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, sich impfen zu lassen, dass uns dieser Rückgang auch nicht wundert“, erklärt Wagner.

Die Anmeldungen laufen entsprechend schleppender, dennoch bleibt Wagner optimistisch, dass sich noch einige hundert Impfwillige anmelden werden. Neben der Booster-Impfung (Mindestabstand zur letzten Impfung drei Monate) werden auch Erst- und Zweitimpfungen angeboten.

Verimpft werden die Impfstoffe Biontech/Comirnaty (ausschließlich für 16 bis 29-Jährige) sowie Moderna/Spiekvax (ab 30 Jahren). Diese Aktion, die man im Schulterschluss mit dem betriebsärztlichen Dienst von Zeiss macht, wird aber vermutlich erst einmal die letzte Impfaktion in dieser Größenordnung sein. Davon zumindest gehen die Verantwortlichen aktuell aus. Kinder und Jugendliche werden bei dieser Aktion nicht geimpft.

Keine Wartezeiten: 40 Ehrenamtliche sorgen dafür

Unterstützt wird das DRK erneut vom Ostalbkreis und auch diesmal werden wieder rund 40 Ehrenamtliche im Einsatz sein. Die Routine hat man sich angeeignet, nervös ist niemand mehr. „Jeder weiß, was er zu tun hat, das wir dauch diesmal wieder gut funktionieren.

Ich rechne auch damit, dass es kaum Wartezeiten geben wird“, sagt Wagner. Das war am Rathaus noch anders, was aber auch einen Grund hatte: „Die Menschen haben die Zeiten nichte ingehalten, sind teilweise eine Stunde vor ihrem Termin aufgeschlagen. Klar, dass da Warteschlangen entstehen“, hat Wagner eine leichte Erklärung dafür. Dies dürfte am Samstag kein Problem werden.