Die Showtanzgruppe Avanti Chicks aus Hüttlingen fahren wieder zum Bundesfinale der Tuju-Stars.

Mit ihrer beeindruckenden Show „Vollmondnacht, Rotkäppchen gebt gut acht!“ erturnten sich die Avanti Chicks des TSV Hüttlingen erneut einen der beiden begehrten Plätze zur Teilnahme am Bundesfinale. In einem Starterfeld von zehn Gruppen des schwäbischen Turnerbundes erreichten die Avanti Chicks beim Landesentscheid der Tuju-Stars am in Winterbach den zweiten Platz. Die Gruppe, bestehend aus 32 Mädchen und fünf Jungs, unter der Leitung der Trainer Angi di Liberto und Silvi Wirth, zeigte Showakrobatik auf höchstem Niveau. Foto: TSV