Wieder Gottesdienst an Gleis 1

Nach drei Jahren Corona-Zwangspause ist am Samstag wieder der ökumenische Gottesdienst an Gleis 1 des Aalener Hauptbahnhofs gemeinsam mit der Bahnhofsmission gefeiert worden. Es klang fast wie die Hymne der Bahnhofsmission, als am Ende alle sangen: „Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand!“ Zuvor hatte Sonja Kleiner von der Bahnhofsmission alle Besucher und Mitarbeiter begrüßt.

Pfarrer Bernhard Richter sprach von einem wichtigen Ort, denn auf dem Bahnhof begegneten sich viele, verabschiedeten sich viele und würden sich viele auf eine Reise begeben. Walter Beyer las eine Geschichte aus dem Buch Tobit. In ihrer Ansprache ging Pastoralreferentin Elisabeth Beyer auf diejenigen ein, die am Bahnhof ihren Dienst tun, für andere zum Engel würden, weil sie helfen und trösten, einfach da seien für Sorgen, Nöte und Anliegen der Reisenden. Wie im Buch Tobit, wo der Erzengel Raphael zuerst sehr unerkannt segnend gewirkt habe, so wirkten die Mitarbeiter der Bahnhofsmission auch segnend und heilend, nicht himmlisch entrückt , sondern menschlich ganz nahe.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bahnhofsmission trugen die Fürbitten vor, und Man Pfeifer sorgte für die musikalische Ausgestaltung des Gottesdienstes. Und alle machten sich danach auf den Weg zu den Reichsstädter Tagen.