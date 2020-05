Wieder Gottesdienst am Kocher gefeiert

Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist am Sonntag der „Gottesdienst am Kocher“ im evangelischen Gemeindehaus in Aalen wieder analog und mit Publikum gefeiert worden. Entsprechend groß war die Freude der rund 35 Gläubigen. „Besser als über die Dunkelheit zu klagen, ist es ein Licht anzuzünden“, sagte Hans-Joachim Frasch bei der Begrüßung der Besucher. Mit diesem Gottesdienst setze man ein Zeichen der Hoffnung und des Vertrauens. Prädikantin Elke Hiesinger stellte ihre Ansprache unter den Leitgedanken „Der treue Gott“. Sie betonte dabei, dass der Herr die Menschen liebe und immer wieder zur Umkehr einlade. Im Leben gehe es um Vertrauen, Liebe und um die Beziehung zu Gott. Jesus habe durch seinen Tod am Kreuz den Weg zum Heil freigemacht und diesen Weg gelte es zu gehen. Der Gottesdienst wurde von einer Band mit modernen christlichen Liedern musikalisch gestaltet. Mit gemeinsamen Gebeten und mit dem „Vater unser“ brachten die Gläubigen ihr Vertrauen auf Gott zum Ausdruck.