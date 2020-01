Wieder gegen den Tabellenletzten

Nach der ernüchternden Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den damaligen Tabellenletzten HSG Bargau/Bettringen II können es die Bezirksklasse-Handballer der Aalener Sportallianz gleich an diesem Samstag besser machen. Auch dann treffen sie auf den nun neuen Tabellenletzten, den TV Rechberghausen. Anpfiff ist um 17.45 Uhr in der Forstberghalle in Wangen.

Sechs Punkte haben die Gastgeber auf dem Konto und, wen wundert es, alle sechs haben sie zu Hause geholt. Dort haben sie einen nicht zu unterschätzenden Vorteil, in der Forstberghalle herrscht absolutes Haftmittelverbot, für die meisten Mannschaften eine Ausnahmesituation, für die Gastgeber der Normalfall.

Keine leichte Aufgabe

Aber auch so befindet sich der TVR in einer recht guten Form, die beiden Auswärtsspiele im neuen Jahr gingen beide nur sehr knapp verloren, das letzte davon beim Tabellenzweiten Lauterstein.

Keine leichte Aufgabe also für die Aalener Sportallianz, bei der die Coaches Hajo Bürgermeister und Edwin Stäbler seit Wochen improvisieren müssen. Spielmacher Jonas Kraft und Abwehrbollwerk Alex Karastergios fallen verletzt länger aus, Mario Bleier, Jakob Erath, Daniel Jordan und auch Florian Kraft laborieren immer wieder an Verletzungen, an ein geregeltes Training ist kaum zu denken.

Aber es gab auch Lichtblicke in den vergangenen Spielen, seit Mitte Dezember ist Manuel Körber nach Kreuzbandriss wieder zurück und am vergangenen Wochenende feierte Sebastian Stock nach Mittelhandbruch ein gutes Comeback.