Wieder deutlich mehr Arbeitslose

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar deutlich angestiegen. Aktuell sind in Ostwürttemberg 10 818 Personen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vormonat um 7,7 Prozent oder 769 Arbeitslose. „Diese Steigerung ist durchaus jahreszeitlich üblich. Der kalte und schneereiche Verlauf des Januars haben maßgeblichen Anteil an der aktuellen Entwicklung. Im Vergleich zu den Vorjahren fällt der Anstieg sogar etwas geringer aus“, bewertet Elmar Zillert, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Aalen, die aktuellen Werte.

Anders als noch im Dezember fiel der Anstieg der Arbeitslosigkeit in Ostwürttemberg im Januar stärker aus, als in Baden-Württemberg. Hier legte die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat um 7,2 Prozent zu. Im Jahresvergleich ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Arbeitsagentur Aalen mit 22,7 Prozent jedoch nicht so stark gestiegen wie in Baden-Württemberg, wo ein Anstieg von 28,6 Prozent zu verzeichnen war. Die Arbeitslosenquote stieg im Januar in Ostwürttemberg auf 4,3 Prozent. Im Land liegt sie nun bei 4,5 Prozent.

Sehr unterschiedlich entwickelte sich die Arbeitslosigkeit in den beiden Landkreisen. Gegenüber dem Vormonat stieg die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen im Ostalbkreis um 456 oder sieben Prozent an. Im Kreis Heidenheim waren 313 Personen oder 8,8 Prozent mehr von Arbeitslosigkeit betroffen. Entsprechend veränderten sich auch die Arbeitslosenquoten. So stieg die Quote im Kreis Heidenheim um 0,4 auf 5,2 Prozent an, während im Ostalbkreis ein geringerer Anstieg bei der Quote um 0,3 auf 3,9 Prozent zu verzeichnen ist.

„Wie in den vergangenen Monaten hält auch im Januar die Kurzarbeit die Menschen in Beschäftigung und verhindert so einen weiteren massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit. Auf der anderen Seite müssen wir feststellen, dass die Aufnahmefähigkeit des Marktes im Berichtsmonat weiter rückläufig ist“, so Zillert.

Den größten prozentualen Zuwachs an Arbeitslosen gab es mit neun Prozent bei den Langzeitarbeitslosen. Ihre Zahl stieg im laufenden Monat um 255 auf 3074 Personen an. Im Vorjahresvergleich sind heute sogar 47,6 Prozent mehr Personen von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen. Damit ist in Ostwürttemberg mit einem Anteil von 28,4 Prozent deutlich mehr als jeder vierte Arbeitslose bereits länger als ein Jahr arbeitslos. Hier hinterlasse auch Corona bedauerlicherweise große Spuren, sagt Zillert.

Einen deutlichen Einbruch gab es bei neuen Stellen. 434 neue Vermittlungsaufträge wurden der Arbeitsagentur und den Jobcentern erteilt. Damit liegt der Wert aktuell 31,9 Prozent unter dem des Vormonats und ebenfalls 31,9 Prozent unter dem Vorjahreswert. Auch der Bestand an gemeldeten Stellen verringerte sich im Januar um 93 (minus 4,3 Prozent) und gegenüber dem letzten Jahr um 28,7 Prozent. Aktuell sind 2088 offene Stellen in Ostwürttemberg gemeldet. Zum Jahresbeginn hat sich die Situation bei der Kurzarbeit weiter verschärft.