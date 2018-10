Wie viel die Karten für das Open-Air-Festival kosten

Ein zweitägiges Open-Air-Festival steigt am 7. und 8. Juni 2019 in der Ostalb-Arena. Der Hauptact am Samstag ist die Kultband Die Fantastischen Vier. Einen Abend zuvor rocken bei der Schlagerparty DJ Ötzi, Michelle, Anna-Maria Zimmermann, Markus Becker, Vanessa Mai, die Gruppe Münchner Freiheit und Vincent Gross die Bühne. Der Kartenvorverkauf für das Festival, das die „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“ präsentieren, beginnt am Montag, 8. Oktober.

Karten für das Konzert der vier Musiker Smudo, Thomas D, Michi Beck und And.Ypsilon am Samstag, 8. Juni 2019, kosten je nach Kategorie zwischen 50,90 und 75,40 Euro. Für Kinder gibt es gesonderte Preise.

Für den Besuch der Schlagerparty am Freitag, 7. Juni 2019, liegen die Karten bei 54 Euro für Sitzplätze und bei 44 Euro für Stehplätze, sagt Armin Abele, Geschäftsführer der Event-Firma Ventura. Besucher, die neben dem Schlagerabend auch das Konzert der Fanta 4 besuchen, erhalten 20 Prozent Rabatt.