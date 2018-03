Wie verhext: SG2H mit 15:31

Die Handball-Damen der SG Hofen/Hüttlingen musste sich am Sonntag dem aktuellen Tabellenführer der Handball-Württembergliga, Frisch Auf Göppingen II, mit 15:31 (4:16) geschlagen geben. Nachdem bei den SG2H-Damen rein gar nichts funktionierte, hatten die Gäste leichtes Spiel und gingen verdient als Sieger vom Platz.

Die Frisch Auf-Bundesliga-Reserve spielte von Beginn an sehr konzentriert und ließ der SG2H wenig Freiräume. Während Göppingen einen optimalen Start erwischte, war es bei den Hofen/Hüttlingerinnen wie verhext. Es gelang ihnen nicht, sich für schön herausgespielte Angriffe mit einem Tor zu belohnen.

Auschlag gebend dafür war die gute Göppinger Torhüterin, die nahezu jeden Torwurf parierte. Es dauerte genau 16 Minuten, bis die SG2H den ersten Treffer für sich verbuchen konnten (1:9). Zur Halbzeit stand es 4:16. Gegen die starken Frisch-Auf-Damen war allerdings an diesem Tag für die Hofen/Hüttlingerinnen nichts zu holen. Am Ende mussten sich die SG2H deutlich geschlagen geben. Sie haben nun vier Punkte Rückstand auf den rettenden elften Tabellenplatz, allerdings auch ein Spiel weniger als die Konkurrenten, da ein Spiel der Hinrunde neu angesetzt worden ist.

Das Heimspiel gegen die SG Hegensberg-Liebersbronn, das knapp verloren wurde, wird aufgrund einer Regelwidrigkeit am Donnerstag wiederholt, sodass da die Möglichkeiten besteht, wichtige Punkte zu holen. Anpfiff gegen den Rangachten ist um 20.30 Uhr in der Limeshalle in Hüttlingen.