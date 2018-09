Wie sich Go-Ahead auf die Übernahme der Remsbahn vorbereitet

Seit geraumer Zeit bestehen immer wieder Probleme mit Zugausfällen und Verspätungen auf der Remsbahn. Insofern sind die Erwartungen und die Vorfreude auf den Betreiberwechsel groß. Neun Monate vor Übernahme des Bahnbetriebs durch Go-Ahead hat die Landkreisverwaltung den Fortschritt der Baustelle des Wartungsstützpunkts von Go-Ahead in Essingen besichtigt.

Verkehrsdezernent Thomas Wagenblast im Landratsamt Ostalbkreis mit Ingo-Benedikt Gehlhaus und Margot Kurz vom Geschäftsbereich Nahverkehr den Baufortschritt waren vor Ort. Teil der Delegation waren auch als Vertreter des Rems-Murr-Kreises, Eberhard Frank, und der Verbandsdirektor des Regionalverbands Ostwürttemberg, Thomas Eble.

Gebaut wird in Essingen eine 150 Meter lange Wartungshalle für Triebwagen, zweigleisig, mit Werkstatt, Lager, Verwaltung und Sozialräumen für das Werkstattpersonal, eine Außenreinigungsanlage (ARA) für Triebwagen, eingleisig, aus Witterungs- und Lärmgründen vollständig eingehaust, etwa 120 Meter lang, eine stationäre sanitäre Ver- und Entsorgung und ein Bereich für Abstellung/Innenreinigung, jeweils mit zugehöriger Gleisanlage sowie die Anbindung an das bestehende DB Streckennetz.

Baustellenleiter Roland Seitz führte über die Baustelle. 600 Eisenpfähle unter allen Stützen sorgen bereits für die notwendige Stabilität der Anlage. 11 000 Kubikmeter Aushub wurden abtransportiert, 2800 Kubikmeter Altlasten abgebrochen. 14 000 Kubikmeter mit in der Natur vorkommendem Arsen mussten als Altlast entsorgt werden. Zwischen der B29, der Wartungshalle und ARA wird eine parallele Zufahrtsstraße für die Beschäftigten angelegt. Die Abbruch- und Tiefbauarbeiten führen die Firma Rossaro, die Gleisarbeiten Rhomberg Sersa und die Gebäudeerstellung die Firma Traub durch. Erfreulich Feststellung: Die Arbeiten liegen im Zeitplan. Ab Frühjahr 2019 sollen die ersten neuen Züge in die Wartungshalle rollen.

Später wird hier die betriebsnahe Instandhaltung für rund 66 Fahrzeuge erfolgen. Diese werden auf der Franken-, Residenz-, Murr-, Fils- und Remsbahn unterwegs sein und etwa 10 Millionen Zugkilometer im Jahr zurücklegen. Insgesamt 19 Millionen Euro werden investiert. Rund 20 Arbeitsplätze in der Werkstatt im Zweischichtbetrieb und weitere 20 in der Verwaltung sollen entstehen. Der erste neue Flirt-Zug wird am 12. November in Aalen erwartet. Mit diesem Fahrzeug finden auch die ersten Personalschulungen statt.

Die Suche nach dem Personal laufe besser als erwartet, sagten Koordinationsleiter Technik, Simon Scherer, und Betriebsplaner, Dominik Passoth. Derzeit finde der zehnte Kurs von Qualifizierungsmaßnahmen statt, die letzten zwei mit Rekordzahlen. Insgesamt seien 15 Qualifizierungskurse bis zum Betriebsstart geplant. Go-Ahead biete heimatnahe Arbeitsplätze nach Tarifvertrag zu vergleichbaren Konditionen wie die Deutsche Bahn. Auch die Zeiten langer Betriebszugehörigkeit würden angerechnet. Go-Ahead warb dafür, gerne weiteres erfahrenes Personal von der DB vor Ort zu übernehmen.

Eine rechtzeitige Lieferung des Wagenmaterials durch den Lieferant Stadler (Züge des Typs Flirt mit Klimaanlage und W-Lan und mehr Platz für Rollstuhlfahrer und Räder) wird erwartet. Eine eigene Vertriebstelle von Go-Ahead wird in Aalen direkt am Bahnhof eröffnet. In Schwäbisch Gmünd laufen Verhandlungen, das DB-Reisezentrum zu übernehmen. Go-Ahead-Fahrkarten werden ebenso wie Fernverkehr in die weiterhin vorhandenen DB-Automaten integriert.

Der Ostalbkreis investiert ab Juni 2019 in einen ergänzenden Halbstundentakt zwischen Schwäbisch Gmünd und Aalen jährlich 300 000 Euro, um deutlich mehr Flexibilität und eine verbesserte Verkehrsanbindung des Ostalbkreises als Lebens- und Wirtschaftsraum in und aus Stuttgart zu erzielen. Alles in allem zeigte sich die Delegation sehr zuversichtlich, dass ab Juni kommenden Jahres Normalität im Schienenpersonennahverkehr eintritt, pünktliche Verbindungen mit funktionierenden und sauberen Fahrzeugen aus dem Wartungsstützpunkt in Essingen.