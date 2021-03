Wie Parkplatz-Sensoren und künstliche Intelligenz künftig bei der Parkplatzsuche helfen können

Gemeinsam mit den Unternehmenspartnern BERNARD Gruppe ZT GmbH, der BERNARD Technologies GmbH, der Swarm Analytics GmbH und der Urban Software Institute GmbH wird derzeit ein dynamisches und intelligentes Parkleitsystem, das den innerstädtischen Parksuchverkehr verringert, umgesetzt. Das zukünftige System ist DSGVO-konform aufgebaut und mit dem Landesbeauftragten für Datenschutz abgestimmt.

Nach der Förderzusage im Jahr 2020 steht das städtische Projekt nach einer kurzen Konzeptphase mitten in der Umsetzungsphase. Die Installation von 32 Sensoren zur Erfassung der Parkplatzbelegung in der Kernstadt Aalen soll bis Ende Februar abgeschlossen sein. Die ersten Sensoren, beispielweise im Umfeld des Stadtovals und am Bahnhofsvorplatz wurden bereits installiert und liefern erste Daten und Erkenntnisse zur Auslastung der Parkflächen. Die Sensoren helfen dabei das bestehende Parkleitsystem der Stadt dynamischer und intelligenter zu machen, um so den innerstädtischen Parksuchverkehr zu minimieren.

Die Sensoren erfassen in Echtzeit, ob ein Parkplatz frei oder belegt ist. Die Informationen werden künftig an das App-basierte und straßenseitige Parkleitsystem weitergeleitet und über eine Datenplattform auch weiteren Anbietern zur Verfügung gestellt. So erhalten die Bürger*innen in Echtzeit die Information, wo freie Parkplätze im Straßenraum oder in einem der Parkhäuser nahe dem Ziel zur Verfügung stehen und werden zu diesen hingeleitet.

Die erfassten Daten können zukünftig beispielsweise über das Geodatenportal der Stadt und perspektivisch über Drittsysteme, wie externe Navigationsgeräte, zur Wegeführung genutzt werden. Zudem sollen die Daten durch ein Analysetool, das mit Methoden der Künstlichen Intelligenz arbeitet, Prognosen über verfügbare Parkplätze ermöglichen. Die erhobenen Daten übermitteln dabei lediglich die Information, ob ein Parkplatz frei oder belegt ist, personen- oder fahrzeugspezifische Daten werden zu keinem Zeitpunkt durch das System erfasst.